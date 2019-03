Stars im Studio Große Liebe zur Musik - Annett Louisan bei SWR4

Es habe sich viel verändert in ihrem Leben, seit sie Mutter geworden sei, meint Annett Louisan und entdeckt jeden Tag "neue Puzzlestücke an sich selbst". "Ich muss schon gut auf mich aufpassen", sagt die Sängerin, die jetzt einen anstrengenden Job und die kleine Tochter als Lebensinhalt sieht. "Ich könnte es gar nicht ertragen, meine Tochter nicht aufwachsen zu sehen", erklärt sie.

Ihr Album habe autobiographische Züge, lesen wir in der Info zur CD. Annett Louisan hat ihren "anderen Blick auf die Vergangenheit, auf sich selbst und in ihre Kindheit" einfließen lassen. "Familie ist so wichtig", gesteht sie, und erinnert sich vor allem an ihre Großmutter Luise, von der sie ihren Künstlernamen hat. "Meine Großmutter war eine große Frau in meinem Leben, die mir sehr viel vermittelt hat und ich möchte sie nicht missen in meinen Erinnerungen."