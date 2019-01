Das Gewinnspiel "Stars ganz nah" Wir verlosen Tickets

Deutsche Stars wie Andrea Berg, EAV, Thomas Anders oder Mary Roos, internationale Künstler wie Bonnie Tyler, DJ Bobo oder Tony Christie - in unserer Riesen-Ticket-Verlosung ist alles drin, was musikalisch Rang und Namen hat. Machen Sie mit und mit etwas Glück sind Sie Ihrem Star ganz nah!

40 mal 2 Tickets verlosen wir in unserer Aktion "Stars ganz nah" bis zum 11. Januar, online und natürlich im Programm von SWR4. Die Gewinner werden von uns per Mail oder per Postbrief benachrichtigt. Es hilft uns und Ihnen daher sehr, wenn Sie die Angaben zu Ihrer Person sorgfältig ausfüllen. Bitte beachten Sie auch unsere Teilnahmebedingungen. Und jetzt wünschen wir Ihnen viel Glück!