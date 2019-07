So ist Semino Rossi! Bevor das Interview beginnt, greift Semino in die Saiten und spielt erstmal spontan live ein Ständchen - akkurat und wunderschön.

Und so kommen die Zuschauer beim Livestream und die Hörer von SWR4 Baden-Württemberg in den Genuss, gleich zu Beginn der Sendung Semino live und unplugged zu hören, nachdem Moderatorin Sabine Gronau nur so viel verraten hat: "…und ich bin nicht allein…". Seminos Gitarre macht aus dem SWR4-Studio einen kleinen Konzertsaal und mit schmelzender Stimme singt er auf Spanisch einen Titel aus seiner neuen CD "So ist das Leben": das Lied, das er seiner 84-jährigen Mutter gewidmet hat, "Mütter sind die wahren Engel".