Stars im Studio: Sebastian Raetzel Mein Spitzname ist Schnulzen-Basti

In der Musikbranche ist er seit vielen Jahren erfolgreich, im Schlagergeschäft neu. Mit SWR4 BW spricht Sebastian Raetzel über Coolness, Schlagertexte und sein erstes Soloalbum.

Mit seiner Band "The Baseballs" tourt Sebastian Raetzel seit 2007 durch die Welt und hat Millionen von Alben verkauft. Die 50er-Jahre Klamotten bleiben jetzt aber erstmal im Schrank und Sebastian konzentriert sich auf seine eigene Musik: "Es liegen mehr als zwei Jahre Arbeit hinter mir, von den ersten Ideen bis jetzt zur fertigen CD. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich herausgefunden hatte, wie meine Art von Schlager klingen soll, aber jetzt ist das Album fertig und ich hoffe, dass es möglichst vielen Leuten gefällt."

In seiner bisherigen musikalischen Laufbahn hat Sebastian Raetzel viele Songs gecovert und vor allem gut gelaunten Rock'n'Roll gemacht, auf 'Derselbe Himmel' wird es jetzt aber auch Mal tiefgehender: "Es sind zum Großteil Geschichten aus meinem Leben. In 'Halt mich noch einmal' geht es zum Beispiel um meine letzte Trennung, die schon vier Jahre zurück liegt, aber eine tiefe Narbe hinterlassen hat und dadurch werden die Emotionen in der Musik sehr echt und nachempfindbar."