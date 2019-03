Stars im Studio Ross Antony eine Stunde im SWR4 Studio

Als den "nettesten Britischen Import" begrüßt Stefanie Czaja ihren Gast und vermisst sein "Glitzeroutfit". Nicht, wenn man um 5 Uhr in Köln in den Zug steige, kontert Ross Antony, und der ganze Zug voller Leute im dunklen Business-Outfit sei. Tatsächlich kam Ross schon am frühen Morgen direkt nach Stuttgart ins Studio von SWR4-Baden-Württemberg. Auf die Brexit-Abstimmung vom Vorabend angesprochen, meint er, es werde definitiv ein zweites Referendum geben. Ross Antony ist inzwischen deutscher Staatsbürger, hat die Staatbürgerprüfung hinter sich gebracht, mit von 33 von 33 möglichen Punkten, wie er stolz erzählt. "Wir deutschen uns ein" nennt das der Sänger, der sich ja auch deutlich zu deutschem Schlager bekennt.

"Wenn ich nicht auf einer Bühne stehen würde, wäre ich traurig", gesteht Ross, der mit 3 Jahren zum ersten Mal auf der Bühne stand, wie er erzählt. Und wenn er seine Stimme verstellt, um wie eine Zeichentrickfigur zu sprechen, ist das ein weiterer Beweis für die Vielseitigkeit des geborenen Entertainers. Während im Studio sein Lieblingssong, Michael Holms "Mendocino" läuft, schnappt er sich die Moderatorin und legt mit Stefanie Czaja einen eleganten Disco-Fox in der "SWR4-Disco" aufs Parkett. Speziell natürlich auch für die Fans, die dem Livestream auf SWR4.de folgen, mit Gruß in die Kamera: "Hi, meine Süßen!" Prompt kommt die Antwort eines Hörers: "Hört ja nicht auf mit Ross Antony", schreibt er per Mail ins Studio: "Riesenstimmung - Mein Bügeleisen bügelt schon von alleine!"