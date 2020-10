Patrick Lindner hat seinen Lebensgefährten geheiratet. In den sozialen Netzwerken hat er ein Foto von zwei übereinander liegenden Händen mit Ringen über Blumen geteilt.

Hochzeit nach 10 Jahren Beziehung

"Ich will das Du glücklich bist", postete Patrick Lindner am Sonntag, nachdem er nach Bild-Informationen am Samstag in München seinem Lebensgefährten nach zehn Jahren Beziehung das Jawort gegeben hatte.

Heiratsantrag in der Karibik

Im Oktober 2010 hatten sich der Sänger und der Manager Peter Schäfer kennengelernt, es gab einen Heiratsantrag in der Karibik und jetzt bestätigte Patrick auf Instagram die Hochzeit. Sicher kein Zufall, dass sein Post der Titel seiner aktuellen Single ist.