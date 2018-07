Bizarrer Namensstreit Sänger Eloy braucht einen neuen Namen

Der niederländische Sänger Eloy de Jong (45, "Kopf aus - Herz an") tritt seit 1993 unter seinem Vornamen Eloy auf. Nach einem Gerichtsurteil muss er seinen Künstlernamen ändern.

Eloy de Jong, einst Mitglied der Gruppe "Caught in the Act", darf seine Musik nicht mehr unter seinem Künstlernamen Eloy veröffentlichen. Das hat Eloy de Jongs Manager und Produzent Christian Geller am Dienstag gegenüber SWR4 Baden-Württemberg bestätigt. Seit 1993 tritt Eloy de Jong unter seinem Vornamen auf. Doch damit ist jetzt Schluss!