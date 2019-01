Am 25. März 1972 fand in Edinburgh der Grand Prix d’Eurovision de la Chanson statt. Mary Roos vertrat die Bundesrepublik Deutschland und musste als erste Teilnehmerin auf die Bühne. Ihren Auftritt lobte der britische Kommentator lobte: „What a confident, relaxed performance.“ (etwa: "Was für eine selbstbewusste, entspannte Leistung.") Mit „Nur die Liebe lässt uns leben“ erreichte Mary Roos den 3. Platz. Für den internationalen Markt gab es den Titel sowohl in englischer („Wake me early in the morning“) als auch in französischer Sprache („Nous“).