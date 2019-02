Starbesuch Gute Laune mit Marina Marx im Studio

Marina Marx war erstmals bei SWR4 Baden-Württemberg zu Gast. "One Night Stand" heißt ihre Debut-Single, ihre Liebe zur Musik dauert aber schon länger. Genregrenzen kennt sie nicht.

"Ich habe als Kind Blockflöten- und später Gitarrenunterricht genommen und dann kam irgendwann der Gesangsunterricht dazu. Meine Mutter und meine Patentante sind beide Hobbysängerinnen und die haben mich da immer gepusht und es hat mir auch immer Spaß gemacht."

Zum Gesang wurde die 28-Jährige also von Mutter und Patentante animiert, Country und Rock hat ihr dann der Vater bei gemeinsamen Autofahrten mit ins Repertoire gegeben und dementsprechend kennt Marina Marx keine Grenzen zwischen den Genres.

"Ich bin musikalisch total offen und wenn ich abends tanzen gehe, höre ich fast alles von Pur bis Helene Fischer. Da ich auch mit viel Rockmusik groß geworden bin, war es schon immer mein Traum, den Schlager mit Rock und meiner rauen Stimme zu kombinieren. An aktuellen Künstlern finde ich daher Ben Zucker sehr gut, der auch Musik im Rockschlagerbereich macht, und eine Stimme, die mich derzeit sehr berührt, ist die von Ella Endlich. Auch Helene Fischer ist mega. Bei ihr stimmt einfach das Gesamtpaket und das kann man sich schon als Vorbild nehmen."

Bei Helene Fischer kommt Marina Marx neben der Musik aber auch auf die Größe zu sprechen, denn da verbindet die beiden etwas.

"Ich wollte früher gerne Polizistin werden, bin dafür aber ein paar Zentimeter zu klein. Mich hat deswegen immer interessiert, wie groß andere Sängerinnen sind, weil ich ja so klein bin. Daher weiß ich, dass ich genau so groß bin wie Helene Fischer (1,58) und Michelle und Vanessa Mai liegen auch in der Größenklasse."

Auch wenn Marina Marx viel über andere Künstler spricht und sich für sie interessiert, möchte sie niemanden kopieren, sondern immer ganz sie selbst bleiben und sich dabei von vielen anderen Musikern inspirieren lassen.

"So richtig los ging es mit meiner ersten Coverband, mit der ich sehr viele Auftritte hatte und dann kam die Zeit, als ich bei "The Voice of Germany" dabei war. Das war eine bombastische Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Dadurch sind Produzenten auf mich und meine Stimme aufmerksam geworden und ich kann einfach nur positiv über die Show berichten. Ich habe in meinem Leben aber auch immer für die Musik gekämpft, weil es mich einfach total erfüllt, wenn ich auf der Bühne stehen und singen kann."

Die Castingshow hat Marina Marx einige Kontakte gebracht und auch ein Stück weit den Beginn in ihre Solokarriere ermöglicht, in der sie jetzt an den ersten eigenen Songs arbeitet.

"Für mich ist es am einfachsten in Songs über mein Leben zu singen. Dadurch kann ich verarbeiten, was mir auf der Seele und dem Herzen liegt, egal ob das jetzt ein Moment war, der mich glücklich gemacht hat oder eine Erfahrung, die mich verletzt hat. So ist auch der Song "One Night Stand" entstanden, der etwas mit einer Geschichte aus meinem Leben zu tun hat. Das war eine schöne Erfahrung, aber ich konnte auch feststellen, dass ich kein Mensch für einen One Night Stand bin."