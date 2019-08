Stars im Studio

Maite Kelly ist auf den Hund gekommen. Zwangsläufig. Denn während sie eigentlich eher auf Katzen steht, ist ihre neue Liebe ein großer Hundenarr. Aber Vorsicht: All dies findet nicht im richtigen Leben von Maite Kelly statt, sondern dies ist die Handlung von „Wuff – Folge dem Hund“, der neuen Komödie von Regisseur Detlev Buck. Die läuft in den deutschen Kinos und Maite Kelly spielt darin die Katzenfreundin Lulu, die sich in den Hundeliebhaber Prof. Dr. Seligmann verliebt. Die Rolle hat ihr Spaß gemacht, betont sie im Interview und für Detlev Buck würde sie jederzeit auch ohne Gage wieder arbeiten. Vielleicht ergibt sich da ja mal was...