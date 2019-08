Das war einzigartig - Linda Hesse hat in Mannheim vor SWR4-Hörerinnen und Hörern ihr neues Album getestet, einen Tag, bevor es im Handel erscheint. Der Livestream ist jetzt beendet, wir zeigen Ihnen in einer Galerie und in einem kurzen Video, wie wunderbar dieser Premierenabend für die Zuschauer und die Künstlerin war.