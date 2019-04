"Morgens um sieben ist die Welt noch in Ordnung", "Der Landarzt", "Zwei Münchner in Hamburg", "Das Traumschiff", "ZDF-Hitparade" usw. - dies ist nur eine Auswahl an Filmen und Fernsehsendungen, zu denen James Last die passende Musik schrieb. Mit einer anderen Filmmusik gelang James Last der Einzug in die US-Charts: Giorgio Moroder schrieb zum Streifen "American Gigolo" (in Deutschland: "Ein Mann für gewisse Stunden") den Soundtrack. Das Hauptthema "The seduction" erschien auf Single. James Last und sein Sohn Ronald komponierten für eine gleichnamige LP weitere Titel hinzu.