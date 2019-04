Schlagerlegende Ingrid Peters ist 65

In "Peterchens Mondfahrt" stand sie bereits als Schülerin auf der Bühne. Später sang sie mit verschiedenen Bands in Kneipen und Discotheken. Doch an eine professionelle Gesangskarriere dachte sie damals nicht, so landeten erste Angebote von Plattenfirmen konsequent im Papierkorb. Nach dem Abitur stand das Studium der Sportpädagogik und Arbeitslehre an erster Stelle.