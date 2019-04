Stars im Studio Beste Stimmung mit Feuerherz

Beim SWR Sommerfestival am Pfingstsonntag werden die Jungs gemeinsam mit Ben Zucker und Vanessa Mai auf dem Stuttgarter Schlossplatz auftreten.

"Wir haben gemeinsam mit ihr angefangen. Unser Debutalbum kam genau wie das von Vanessa im Sommer 2015 raus und dann hatten wir zusammen unsere Auftritte bei der Florian Silbereisen-Show und waren gemeinsam auf Tour durch 34 Städte und freuen uns bis heute, dass wir so eine tolle Kollegin haben, die so viel erreicht hat in den vergangenen Jahren."