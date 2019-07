Stars im Studio Feuerherz rocken das SWR4 Studio - live

Singen und tanzen geht bei Feuerherz schon Hand in Hand seit sie ihre Karriere vor vier Jahren gestartet haben. Dominique, Matt, Karsten und Sebastian arbeiten hart und diszipliniert und der Erfolg gibt ihnen Recht. Jetzt steht das Quartett mit seinem vierten Album in den Startlöchern und das werden sie bei uns präsentieren.

Am Mittwoch, 31.7., können Sie das Interview bei uns ab 9 Uhr im Videostream live verfolgen.