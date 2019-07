Gerade ist er – nur von seinem Pianisten begleitet – auf Herzschlag-Tour in ganz Deutschland. Um so bemerkenswerter, dass er nun kurzfristig für die erkrankte Mary Roos einspringt. "Die besten Genesungswünsche an Mary, es ist mir eine Ehre, sie zu vertreten", so Marc gegenüber SWR4 Baden-Württemberg.