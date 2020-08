Eloy de Jong ist an diesem warmen Hochsommertag luftig locker ins Stuttgarter Funkhaus gekommen, um von seinem neuen Album "Auf das Leben, fertig, los" zu erzählen.

"Es ist ein ganz spezielles Gefühl, es erstmals im Radio zu hören" sagt der 47-jährige Holländer, nachdem er seine neue Musik im Radio gehört hat. Eloy de Jong hat mit seinem weißen T-Shirt, Jogginghose, Sportschuhen und mit einer unglaublichen Dynamik das Studio erfüllt.

Doch schon der nachfolgende Satz lässt erahnen, dass das einstige Caught in the Act-Mitglied auch reflektiert, was in seiner Karriere, seinem Leben passiert ist. Deshalb sagt er entschieden:

"Wenn’s nicht mehr speziell ist, muss man ein paar Jahre aufhören!" Eloy de Jong

Unter den 15 neuen Titeln des Albums befindet sich auch "Lebe bunt", das der stattliche 1,90-Mann mit seinem Partner Ibo und Tochter Indy aufgenommen hat. "Ibo kann nicht singen…" sprudelt es aus ihm heraus, "aber wenn man das schön zusammenmischt, klingt es gut!" Und erzählt im gleichen Atemzug, dass natürlich daheim das neue Album gefeiert wird, aber das Klavierkonzert, das seine Tochter in zwei Wochen gibt, für die Familie ebenso wichtig ist.

"Barfuß im Regen" ist aus Eloy de Jongs zweitem Album bereits als Single ausgekoppelt worden. Und spricht ihm bei über 30 Grad nahezu aus tiefstem Herzen.

"Die Klimaanlage und ich sind derzeit die besten Freunde." Eloy de Jong

"Ich hoffe, dass es jetzt regnet." Sagte er und nimmt einen tiefen Schluck aus dem Wasserglas. "Ich liebe Wasser, es ist eines meiner Favoriten-Getränke" kommentiert Eloy die Aktion.

In der ersten Septemberwoche erscheint zusätzlich Eloy de Jongs Autobiographie "Egal was andere sagen". "Ist es nicht ein bisschen früh dafür?" fragt SWR4-Moderator Holger Bentzien den Mann aus Den Haag:

"Ich hatte nach Caught in the Act das Angebot, eine Autobiographie zu schreiben, fand aber beim Lesen, dass es dafür viel zu früh ist. Jetzt bin ich Mitte 40, das ist so ein Alter, in dem man eher schon zurückschaut. Heute bin ich privat und beruflich glücklich, es war ein langer Weg dorthin." Eloy de Jong

Und als er sich im Gespräch für seinen holländischen Akzent entschuldigt, meint Holger Bentzien, dies sei doch "ein sympathischer Zungenschlag".

"Zungenschlag – das ist ein cooles Wort." Eloy de Jong

...sagt Eloy de Jong begeistert und will das neu gelernte Wort direkt als Titel auf seinem nächsten Album mitaufnehmen.

Die Stunde, in der der Niederländer das SWR4-Programm bereichert, vergeht wie im Flug. Ein paar Fotos und etliche Autogramme später wird es dann Zeit, sich im Auto auf den Weg zum nächsten Termin zu machen – in Begleitung seines derzeit besten Freundes, der Klimaanlage.

