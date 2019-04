Im Jahr 1951 trafen sich Doris Day und Alfred Hitchcock am Rande einer Hollywood-Party. Bei dieser Gelegenheit äußerte er den Wunsch, sie für einen seiner nächsten Filme verpflichten zu wollen. 1956 war es soweit: neben James Stewart stand sie in dem Thriller „The man who knew too much“ vor der Kamera. Es war die wohl herausforderndste Rolle ihrer Karriere. Hitchcock hatte das begabte Songwriter-Team Jay Livingston und Ray Evans beauftragt, ein Wiegenlied für Doris Day zu schreiben, das sie ihrem (Film-)Sohn vorsang: „Whatever will be, will be (Que sera, sera)“ wurde zu ihrem populärsten Song überhaupt.