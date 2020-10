In den 1960er Jahren versetzte Trini Lopez die ganze Welt mit seinen Hits "La Bamba" und "If I had a hammer" in fröhliche Stimmung, mit 83 Jahren starb er an den Folgen einer Covid-Erkrankung. Zuletzt hatte er noch ein Lied aufgenommen, um den Opfern der Pandemie zu helfen.