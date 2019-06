Stars im Studio

Am Freitag erscheint das neue Album „Natürlich!“ von Beatrice Egli, das sie in dieser Woche bei vielen Radio- und Fernsehsendern vorstellt. Das Leben verbringt Beatrice Egli in dieser Woche daher hauptsächlich in Hotels und auf der Straße und kam dementsprechend vollgepackt mit drei Koffern zum Interview im SWR4 Baden-Württemberg Studio an.