Angelo Kelly ist zu Gast bei SWR4 - erleben Sie das frühere Mitglied der Kelly Familie live im Videostream. Begleitet wird er von seinem Sohn Gabriel.

Angelo Kelly und Sohn Gabriel live Angelo Kelly ist live zu Gast bei SWR4. Am 29. Juni von 10 bis 11 Uhr sehen Sie das Interview mit ihm und seinem Sohn hier live im Video.

Von der berühmtesten Familien-Band der Welt zur eigenen Kelly Family

Bereits im Alter von 13 Jahren hat Angelo Kelly das Lied "I can't help myself" für die Kelly Family geschrieben. Das Lied wurde ein Welthit und erreichte im Sommer 1996 in zehn Ländern die Spitzenposition der Hitparaden.

Sein Markenzeichen: Sein hüftlanges hellblondes Haar, dass er meistens zum Pferdeschwanz zusammenbindet. Außer wenn er an seinem geliebten Schlagzeug sitzt. Dann feuert er das Haargummi in die Ecke.

Seit der Wiedervereinigung der Kelly Family war Angelo Kelly als Frontsänger und Schlagzeuger drei Jahre am Stück auf Tour. Nach einem Burn Out-Syndrom war ihm klar: Damit soll nun Schluss sein. Im Mai hatte er seinen Ausstieg bekannt gegeben.

Und nun? Alles wieder von vorne?

Mit seiner neuen Band "Angelo Kelly & Family" wäre er jetzt schon wieder auf Tour. Doch Corona machte einen Strich durch die Rechnung. Das soll im Winter nachgeholt werden.

"Die Band" ist übrigens noch mehr Familie als je vorher: Sie besteht aus seiner Frau Kira und Angelo Kelly selbst, sowie ihren fünf Kindern: Gabriel, Helen, Emma, Joseph und William. "Coming Home" heißt passenderweise das neue Album. "Nach Hause kommen - zur eigenen Familie".

Es gibt also viel zu besprechen und sein Sohn Gabriel, der ebenfalls Mitglied der Band ist, kommt mit zum Studiobesuch. Wir freuen uns auf die beiden Kellys!

Hier live am Montag, 29. Juni ab 10 Uhr