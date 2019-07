Stars im Studio Angelika Milster und ihre Liebeserklärung ans Musical

Ihrem Mann verdankt Angelika Milster nicht nur den neuen Udo Lindenberg-Titel, sie lebt gemeinsam mit ihm auch in seiner Heimat, der Schweiz. "Ich bin so viel unterwegs, da ist es ganz schön, wenn man immer mal wieder runterkommt und durch die ausgeglichene Mentalität der Schweizer zur Ruhe gebracht wird.

Von den Friseur-Künsten von Angelika Milster konnte sich auch Moderatorin Stefanie Czaja überzeugen, die in den Interviewpausen von ihr für eine neue Frisur beraten wurde und Angelika Milster hat auch direkt Hand an die Moderatorinnen-Haare angelegt.

Ab Oktober ist Angelika Milster auf großer "Milster sing Musical"-Tour und kommt am 11. Oktober nach Stuttgart und am 23. November nach Heidenheim an der Brenz.