Das heiße Schlagerwochenende Drei Tage Andrea Berg und Helene Fischer

Es wird ein Schlagerwochenende der Superlative. Die beiden erfolgreichsten deutschen Schlagersängerinnen spielen drei Konzerte im Großraum Stuttgart und da treffen nicht nur viele große Hits aufeinander, sondern auch extravagante Bühnenshows.

Für die Heimspielkonzerte von Andrea Berg in Aspach wurde in den vergangenen Wochen eine über 60 Meter breite und über 20 Meter hohe Bühne gebaut, die ganz im Zeichen des Schmetterlings steht, der auch schon auf ihrem Albumcover und den Konzertplakaten vertreten war. Links und rechts der Bühne werden riesige LED-Wände in Form von Schmetterlingsflügeln als Fläche für Videos und Animationen dienen und ein weiterer Schmetterling thront auf dem Dach der Bühne.

Andrea Berg ließ sich in Las Vegas inspierieren

Entwickelt wurde die Bühnenshow gemeinsam mit DJ Bobo, mit dem Andrea Berg sich Anfang des Jahres in Las Vegas Inspiration für die Gestaltung der Heimspielshows geholt hat, um den 30.000 Besuchern zwei beeindruckende Abende zu präsentieren. Zur Bühne und der Show gibt es schon viele Informationen und Details, was bisher noch nicht verraten wurde, sind die anderen Künstler, die neben Andrea Berg auftreten werden. In den vergangenen Jahren waren als Überraschungsgäste in Aspach unter anderem Jürgen Drews, Florian Silbereisen und DJ Ötzi vertreten und garantiert hat die Gastgeberin auch für 2018 wieder große Namen geladen.

Helene Fischer erwartet über 40.000 Fans im Stuttgarter Stadion

Etwas nachhaltiger als der Showaufbau von Andrea Berg, der nur für ein Wochenende entsteht, ist die Bühne von Helene Fischer. Seit Ende Juni ist sie damit in Europa auf Tournee, hat schon in Städten wie Berlin, Basel und Wien gespielt und lässt das Equipment noch einmal für das große Tourfinale in Stuttgart in die LKW packen.

Über 40.000 Besucher werden erwartet und die können sich auf ein Farbspektakel freuen, das die Musik über die gesamte Konzertdauer begleitet und befeuert. Konfetti im Publikum, bunter Rauch, Feuerwerk auf der Bühne und alles abgestimmt auf die Show von Helene Fischer und ihren Tänzerinnen und Tänzern. Zur Freude der Fans war die Sängerin bei den bisherigen Konzerten der Tour auch immer mittendrin im Publikum. Auf ihrem Helene-Mobil lässt sie sich durchs Stadion fahren und präsentiert dabei ein Hitmedley, das sicher auch in Stuttgart Teil der Show sein wird.

SWR4 bringt das Schlagerhighlight zu Ihnen nach Hause