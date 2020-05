Schön war's! Andrea Berg war eine Stunde lang Gast im SWR4 Studio. Obwohl die Sängerin genug hat von Corona, hat sie doch erzählt, wie sie in ihrem Alltag mit der Krise umgeht.

Eindrücke von Andrea Bergs Besuch bei SWR4

Ein "Piep" für Corona

"Kuck mal raus, ich hab euch die Sonne mitgebracht", strahlt Andrea Berg ihren Gastgeber SWR4-Moderator Holger Bentzien durch die Plexiglasscheibe hindurch an und gibt gleich die Spielregel für die Sendung und den Livestream vor: "Eine Stunde – solange ich hier bin – sagen wir dieses 'Wort' nicht. Die Seele muss sich doch aus mal ausruhen", lautet ihre Bitte und sie kündigt an, jedesmal "Piep" zu rufen, wenn "Corona" fällt. Und Holger hält es durch, bis auf einmal. Und schon ertönt Andreas "Piep" und ein heiteres Lachen.

Das Interview im Video

Dauer 9:42 min Andrea Berg über merkwürdige Zeiten Über das Virus will sie mit Holger Bentzien nicht so gern sprechen, aber dann dreht sich doch viel darum... Andrea Berg gelingt es, bei all dem positiv zu bleiben, trotz abgesagter Tour.

Live schauen statt live singen

Utopisch-unwirklich ist es für die Künstlerin, seit Wochen nicht live auf der Bühne stehen zu können und sich daran zu erinnern, indem sie ihre Konzerte ersatzweise auf Live-DVD anschaut. Rechtzeitig für alle Sehnsüchtigen erscheint jetzt zur abgebrochenen Mosaik-Live-Arena-Tour das Live-Album mit Live-DVD. "Da gehen wird durch sehr schwere Zeiten", gibt Andrea Berg zu, versprüht aber auch gleichzeitig Optimismus: "Ich stürze mich in die Vorfreunde", verkündet sie und blickt auf den März 2021, wenn die Tournee fortgesetzt werden soll.

Kreativ daheim, und doch unruhig

Zuhause sein fällt Andrea Berg nicht schwer. In ihrem Atelier näht sie bunte Mund-Nasen-Schutzmasken für die ganze Familie selbst und lässt sich neue Songs einfallen. Sommerblumen und Hunde treiben sie an die frische Luft, nur die Bücher sind ungelesen geblieben, erzählt sie, "weil du diese innere Unruhe nicht wegkriegst". Manchmal hilft auch der Blick zurück, so zum Urlaub 2018 mit Tochter Lena-Maria und der Reise zum Kilimandscharo: "Der schönste Moment in meinem Leben." Und ein Lied, das sie seit 28 Jahren singt. Hoffentlich auch ganz bald wieder, live auf der Konzertbühne…

Der Blick hinter die Kulissen

Dauer 5:03 min Sendezeit 18:45 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Andrea Berg Backstage: Die Band Schlagerstar Andrea Berg aus Großaspach war bis zum Corona-Kontaktverbot im März auf Tour durch ganz Europa. Wir waren bei der Mosaiktour dabei, ganz nah dran am Star Andrea Berg und an den Menschen, die mit ihr die Konzerte zu großen Erlebnissen machen. Konzerte gibt es bis auf weiteres nicht, umso exklusiver ist unser Blick hinter die Kulissen. Diesmal steht die Band im Mittelpunkt.

Schlagerstar Andrea Berg aus Großaspach war bis zum Corona-Kontaktverbot im März auf Tour durch ganz Europa. Die Landesschau Baden-Württemberg war bei der Mosaiktour dabei, ganz nah dran am Star Andrea Berg und an den Menschen, die mit ihr die Konzerte zu großen Erlebnissen machen. Konzerte gibt es bis auf weiteres nicht, umso exklusiver ist dieser Blick hinter die Kulissen.

Dauer 4:53 min Sendezeit 18:45 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Andrea Berg Backstage: Die Familie Wir haben Schlagerstar Andrea Berg auf der „Mosaiktour“ noch bis März begleitet und haben erlebt: So eine Tour ist ganz schön anstrengend! Für Andrea Berg ist es deshalb umso wichtiger, dass vertraute Menschen aus ihrer Familie ständig um sie sind.

Im Mittelpunkt der fünf Beiträge stehen die Band, die Familie, die Show-Tänzer, die Fans und im letzten Beitrag das Management von Andrea Berg. Jeden Tag finden Sie hier einen neuen Film zu Andrea Berg.

Dauer 5:00 min Sendezeit 18:45 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Andrea Berg Backstage: Die Show-Tänzer Bis zum Corona-Kontaktverbot im März war Schlagerstar Andrea Berg auf Tour durch Europa und wir haben sie begleitet. Entstanden ist ein exklusiver Blick hinter die Kulissen. Diesmal stellen wir ihnen die Show-Tänzer vor. Denn ohne sie wäre die opulente Show mit Showeffekten nicht denkbar.

Dauer 4:59 min Sendezeit 18:45 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Andrea Berg Backstage: Die Fans Zu einer gelungenen Konzerttour gehört ein gut funktionierendes Team auf und hinter der Bühne, aber genauso wichtig sind die Fans vor der Bühne! Wir haben Schlagerstar Andrea Berg noch bis März bei ihrer Mosaiktour begleitet und erlebt: Die Fans sind hingebungsvoll – und ganz schön textsicher.