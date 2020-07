Das "Heimspiel" in Aspach ist der Höhepunkt des Jahres für alle Fans von Andrea Berg. Wegen Corona musste auch dieses Event ausfallen. Doch der Star hat sich etwas ausgedacht...

Für zig-tausende Fans von Andrea Berg wäre das vergangene Wochenende der Höhepunkt des Jahres gewesen: Das 15. "Heimspiel" in Aspach (Rems-Murr-Kreis) – doch auch hier hat Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht und das jährliche Konzert-Highlight musste abgesagt werden.

Doch Andrea Berg ist der Kontakt zu ihren Fans wichtig und so entstand die Idee, den treuen Fans doch noch etwas zu bieten.

Fan Jonas Hickmann und Andrea Berg Foto: Jonas Hickmann

So gab es dann für rund 250 Fans das Andrea Berg-Heimspiel doch noch. Zwar als kleine Ausgabe, aber mit allem, was Fans wichtig ist. So waren, mit dem gehörigen Corona-bedingten Abstand, auch Selfies möglich. Und Andrea Berg hat sich Zeit genommen für ausführliche Gespräche. Die Wanderungen durch die Weinberge rund um Aspach fanden ebenso statt und am Abend wurde dann gemeinsam am Lagerfeuer gegrillt. Alles mit Abstand natürlich.

Die Überraschung des Fan-Wochenendes

Mit dem Original-Andrea Berg-Tourbus wurden die Fans ins Stadion gefahren. Verteilt mit viel Sicherheitsabstand saßen sie nun da und wurden mehr als überrascht. Plötzlich rollte mit Getöse ein Traktor ins Stadion. Auf dem Anhänger eine kleine Beschallungsanlage. Und was passierte dann?

Andrea Berg hat den Anhänger erklommen und für die Zuschauer ein Privat-Konzert gesungen. Sie hat gezeigt, was trotz Corona möglich ist und lässt sich den Kontakt zu den treuen Fans nicht nehmen. Und alle halten sich an die Sicherheitsmaßnahmen.

"Das bringt halt nur Andrea fertig!" sagte SWR4-Hörerin Stefanie Fuchs nach dem Konzert, die extra aus Oberbayern für ihre Andrea angereist war. Andrea Berg hat übrigens angekündigt, dass im kommenden Jahr doppelt so kräftig gefeiert werden soll!

