Der Mann mit der markanten Brille kommt: Heinz Rudolf Kunze ist morgen ab 11 Uhr mit neuem Album und neuem Buch unser Gast im Studio – zu hören und zu sehen im Livestream.

Morgen hier von 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr im Livestream

Heinz Rudolf Kunze gibt "Der Wahrheit die Ehre", so heißt der Titel seines neuen Albums. Von dem heißt es im Pressetext "Heinz Rudolf Kunze twittert nicht. Er bringt ein neues Album heraus, wenn es etwas zu sagen gibt."

In 14 Songs hat Kunze etwas zu sagen, über aktuelle Verhältnisse, über sich und die Kraft des Positiven. So wie in der aktuellen Single "Die Zeit ist reif", auf der er singt: "Die Zeit ist reif für ein riesiges Erwachen - und ein Silberstreif soll Menschen Hoffnung machen …"

