"Das Schöne ist einfach, dass das nicht nur in München, sondern auch bundesweit in Deutschland ein Lebensgefühl herangewachsen ist. Dass sich diese ganze große Fangemeinde bis in den hohen Norden einfach gerne in das Dirndlkleidchen hineinsteckt und die Lederhosen ausführt. Dass man sich für dieses Event einfach schön macht , dass man miteinander an den Konzerttagen, mit seinen Liebsten, oder Kindern oder alten Freunden einfach Zeit verbringt. Und das ist einfach das Schöne rund um die Konzerte. Und dieses Lebensgefühl, dieses Miteinander, diese Harmonie, vom Kindergartenkind angefangen bis hinauf zu den Senioren sind einfach alle da und ich glaub das ist genau das, was diese Konzerte ausmacht."

Andreas Gabalier im SWR4 Interview