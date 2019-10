"Wenn sie reinkommt, geht die Sonne auf", sagt Christian Lais über seine Duettpartnerin Ute Freudenberg. Und tatsächlich leuchten Utes Strahlen und Lachen im SWR4 Studio.

Kulinarisch & musikalisch

Ihre natürliche Fröhlichkeit wirkt ansteckend und schon kurz nach 9 sind Leichtigkeit und Heiterkeit auch für die Hörerinnen und Hörer von SWR4 Baden-Württemberg zu spüren, als sie Moderator Matthias Methner auf die Spaghettibilder im Booklet ihres Albums "Ich weiß wie Leben geht" anspricht und wir erfahren, dass sie ebenso gern Thüringer Klöße mag. Und Wasser trinkt sie nur aus Glasflaschen, verrät sie uns ganz nebenbei.

Mehr Ostkünstler in den Westen

Ein bisschen ernst wird Ute Freudenberg nur, als sie von einem Hörer per Mail ins Studio gefragt wird, warum sie so wenig im Südwesten zu sehen sei. "Eine traurige Geschichte", antwortet die Künstlerin und erklärt, dass sie sehr gerne in den "tollen Konzerthäusern" hier in den westlichen Bundesländern auftrete würde, schon allein für die "wunderbaren Fans, die um mich zu hören, tausende Kilometer fahren." Doch auch hier schlägt ihr Optimismus wieder durch: "Ich finde, wir sollten einfach klug denken und viel mehr Dinge miteinander machen… Da müssen wir noch dran arbeiten!"