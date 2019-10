per Mail teilen

SWR4 zeichnet heute abend drei Künstler und Künstlerinnen aus, die auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Wir freuen uns auf Maite Kelly, auf Peter Kraus und auf Giovanni Zarrella.

Die Preisverleihung an die "Durchstarter" im Rahmen des SWR4 Festivals beginnt heute abend um 20 Uhr, wir übertragen die gesamte Gala hier live im Video.

Bei der Durchstarter Preisverleihung werden im Rahmen des SWR4-Festivals immer drei Künstlerinnen und Künstler ausgezeichnet, die ein besonders erfolgreiches Jahr hinter sich haben, die gerade als Newcomer voll durchstarten, oder die Musiklandschaft seit langer Zeit mitbestimmen.

Star des Jahres

In diesem Jahr wird Maite Kelly als „Star des Jahres“ ausgezeichnet, die mit ihrem Duett mit Roland Kaiser vor kurzem erst die magische Marke von 100 Millionen Klicks bei YouTube geknackt hat.

Schlagernewcomer des Jahres

„Schlagernewcomer des Jahres“ ist Giovanni Zarrella, der nach seinen Erfolgen mit der Casting-Gruppe BroSis in den frühen 2000er Jahren jetzt als Solokünstler begeistert. Für sein neues Album „La Vita é bella“ hat er sich bekannte deutsche Schlagertitel vorgenommen und sie auf Italienisch neu interpretiert und damit einige Sommerhits in diesem Jahr geschaffen.

Die Galerie der "Durchstarter" seit 2017

Preis für das musikalische Lebenswerk

Für sein „musikalisches Lebenswerk“ wird Peter Kraus ausgezeichnet, der in diesem Jahr seinen 80. Geburtstag gefeiert hat. Seit seiner ersten Single, einer Coverversion von Little Richards "Tutti Frutti" ist Kraus zu einem der erfolgreichsten Künstler in Deutschland geworden. 17 Top-Ten-Erfolge kann der sympathische Künstler vorweisen, bei ca. 107 veröffentlichten Singles und 17 Studioalben.