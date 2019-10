per Mail teilen

Stars am laufenden Band - sechs Stunden hören Sie die besten Songs, die aktuellsten Hits von Howard Carpendale, Beatrice Egli, Matthias Reim, Jürgen Drews, Voxxclub, Vincent Gross, Nik P., Julian David, Sonia Liebing und Thomas Anders. Wir zeigen Ihnen hier die besten Bilder der Show und ausgewählte Live-Hits im Video.

Immer am Wochenende des SWR4-Festivals feiern tausende Musikfans bei der Schlagernacht des Jahres in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle. Ab 18 Uhr steht die Bühne unter Dauerstrom und wird von den ganz großen Namen der Schlagerwelt bespielt.

Am 19. Oktober sind in diesem Jahr unter anderem Beatrice Egli, Matthias Reim, Feuerherz und Howard Carpendale mit dabei und unsere SWR4-Gewinner mittendrin. Für alle, die nicht live dabei sein können, bringt SWR4 Baden-Württemberg das Event ins Radio und ins Netz. Hier sehen Sie an dem Abend eine ständig aktualisierte Bilderstrecke mit den besten Momenten aller Auftritte.

Unsere Reporter sind den ganzen Abend im Publikum und hinter der Bühne mit dabei und Sie hören Livetitel aus der Schleyer-Halle (die an diesem Abend Schlager-Halle heißt) im Radio.