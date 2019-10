per Mail teilen

Am Dienstag, 29. Oktober, ist Matthias Reim live im SWR4 Studio. SWR4 Moderatorin Sabine Gronau als Gastgeberin hat eine Menge Fragen an den Star. Seine Antworten sehen Sie live im Video.

Das Zwanzigste von Reim

Matthias Reim hat ein neues Album am Start, wie er auf seiner Facebook-Seite täglich in einem kurzen Ausschnitt aus einem seiner neuen Songs postet. Das Album trägt den etwas kryptischen Titel „MR20“, aber man muss sicher nicht lange rätseln, was sich dahinter verbirgt: Das 20. Album von MR – Matthias Reim!

SWR SWR - Foto: Thilo Schmautz

Magie der Musik

Eine lange Zeit der Suche sei seit „Verdammt ich lieb Dich“ vergangen, gesteht der Mann vom Bodensee: „Während dieser Suche bin ich auf meinen letzten 19 Alben durchaus auch mal, ohne es zu bemerken, vom Weg abgekommen“, so Matthias Reim, „und doch fand ich immer wieder zurück.“ Die Suche danach gebe ihm den Elan, „die Magie der Musik, die tief in mir verankert ist, in Songformen zu bringen und mit meinen Liedern Geschichten zu erzählen, die bewegen.“

Mehr als Routine

30 Jahre ist es her, seit sein Debütalbum mit „Verdammt, ich lieb dich“ erschienen ist. Musik ist für den 61-Jährigen immer mehr als nur Job und Routine gewesen und so entstanden in seinem hauseigenen Studio ein Dutzend neuer Songs für „MR20“. Die erste Vorabsingle „Eiskalt“ kennen wir schon, mit „Tattoo“ folgt ein weiterer Song des Albums mit der Textzeile: „Jeder Stich war ein ‚Ich liebe nur dich…‘“.

Mit seinem neuen Album „MR20“ kommt Matthias Reim am Dienstag, 29. Oktober, live zu SWR4 Baden-Württemberg, von 11:00 – 12:00 Uhr ist er bei Sabine Gronau, das Ganze auch zu sehen im Livestream in swr4.de.