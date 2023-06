Prinzessin Kate hat ein Herz für Kinder

Prinzessin Kate, Prinz William und ihre Kinder George, Charlotte und Louis. Hier finden Sie immer die aktuellsten Bilder aus dem britischen Königshaus.

Wie süß - Prinzessin Kate ist selbst Mutter von drei Kindern und begrüßt auch hier die ganz Kleinen. Das Foto ist bei einem Besuch im "Riversley Park Children's Centre" in Nuneaton bei Birmingham entstanden. Dort hat Kate sich über eine neue Feldstudie informiert, die von der Stiftung "Royal Foundation Centre for Early Childhood" finanziert wird. Die Studie soll das Wohlbefinden und die Entwicklung von Säuglingen verbessern. (15.6.2023)

Prinz William hilft Obdachlosen

Prinz William scheint so, als würde er gern eine Runde beim Tischkicker mitspielen. Doch er war hier nicht in sportlicher Mission unterwegs. Als Schirmherr der Wohltätigkeitsorganisation Centrepoint eröffnete er eine neue Wohnanlage, in der obdachslose Jugendliche günstig unterkommen können. Das Projekt soll den Betroffenen dabei helfen, wieder Stabilität im Leben zu finden. Prinz William besichtigte das Haus und kam dabei mit den Verantwortlichen und Bewohnern ins Gespräch. (13.6.2023)

Prinzessin Kate und Prinz William bei der Hochzeit von Kronprinz Hussein in Jordanien

Zur Hochzeit des Kronprinzen Hussein bin Abdullah sind auch Prinzessin Kate und Prinz William aus Großbritannien angereist.

Der Kronprinz Hussein bin Abdullah ist der älteste Sohn des Königs Abdullah II. von Jordanien. Am 1. Juni heiratete er die Architektin Rajwa Khalid Alseif, die aus dem saudischen Königshaus kommt. Die Feierlichkeiten fanden im Zahran-Palast in Amman, der Hauptstadt des Königsreichs Jordanien, sowie im Al Husseiniya-Palast statt (1.6.2023).

Prinzessin Kates Überraschungsauftritt beim ESC

Beim Eurovision-Song-Contest in Liverpool hat Prinzessin Kate für eine Überraschung gesorgt. In einem Einspielfilm spielt die Prinzessin an einem Flügel den ukrainischen Siegersong des "Kalush Orchestra" aus dem vergangenen Jahr. Die Aufnahmen dazu sind auf Schloss Windsor entstanden. Kate trug ein zauberhaftes blaues, bodenlanges Kleid. Und dieses Bild entstand bei den Dreharbeiten (13.5.2023).

Die Krönung von Charles: Glanzvoller Auftritt von William und Kate

Für Prinz William, Prinzessin Kate und ihre Kinder war die Krönung von König Charles ein wichtiger Tag, den sie nicht so schnell vergessen werden. William erschien in Uniform, mit Abzeichen und allem, was der royale Kleiderschrank so hergab. Prinzessin Kate und Tochter Prinzessin Charlotte trugen beide weiße Kleider und filigrane Diademe aus funkelnden Blüten und Blättern. Der kleine Prinz Louis zeigte sich in einem Outfit, das einer Uniform ähnlich ist. Prinz George war nicht bei seiner Familie. Er hatte während der Krönungszeremonie als königlicher Page besondere Aufgaben (6.5.2023).

Prinzessin Charlotte: Neues, süßes Foto zum 8. Geburtstag

Prinzessin Charlotte feiert am 2. Mai ihren 8. Geburtstag. Der Palast hat zu diesem Anlass ein neues Foto der Prinzessin veröffentlicht, das Mama Kate gemacht hat. Entstanden ist das Bild in Windsor. Charlotte sitzt in einem weißen Sommerkleid einem Korbsessel und strahlt glücklich in die Kamera. Dabei zeigt sie ihr breitestes Zahnlücken-Lächeln (1.5.2023).

Prinzessin Kate zeigt bei Abseil-Aktion ihre sportliche Seite

Prinzessin Kate hat mal wieder unter Beweis gestellt, wie sportlich sie ist. Zusammen mit Prinz William hat sie die Bergwacht in Merthyr Tydfil in Südwales besucht. Anlass war der 60. Geburtstag des Rettungsteams. Das Paar seilte sich in einem Steinbruch ab, um einen Eindruck von der Arbeit der Bergretter zu bekommen (27.4.2023).

Neues Foto: Prinz Louis feiert 5. Geburtstag

Ist das nicht ein süßes Foto? Prinz Louis wird von Mama Kate im Schubkarren durch die Gegend kutschiert. Das Bild wurde zum 5. Geburtstag des kleinen Prinzen vom Palast veröffentlicht. So schön, den Jungen so strahlend zusehen (22.4.2023).

Prinz Williams spontaner Telefonstreich

Prinzessin Kate und Prinz William haben ein indisches Restaurant in Birmingham besucht. Und da klingelte plötzlich das Telefon. Prinz William stand in der Nähe und nahm spontan den Hörer ab. Der Thronfolger kümmerte sich um die Reservierung des Anrufers. Weil er nicht alle Fragen beantworten konnte, fragte er das Personal. Die Anwesenden wie seine Frau Kate amüsierten sich köstlich. Und die Person am anderen Ende hatte vermutlich keinen blassen Schimmer, mit wem sie da sprach. So eine spontane Aktion, wie unten im Video, hätten wir dem Prinzen gar nicht zugetraut (20.4.2023).

Watch the hilarious moment that the Prince of Wales surprised a member of the public when he picked up the phone and helped them to book a table at Indian Streatery, an authentic, family run independent restaurant in Birmingham 🍛 👑 pic.twitter.com/SqXj3zkICU

Prinzessin Kate sucht sich Unterstützer für ihr Herzensprojekt

Prinzessin Kate in großer Mission: Im Business-Look und vor der Skyline Londons ließ sich die Prinzessin von Wales von Fotografen ablichten. Kate hat für das "Centre for Early Childhood" eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen. Die Mitglieder kommen aus unterschiedlichen Unternehmen. Sie wollen sich gemeinsam dafür einsetzen, dass sich Kinder in den ersten Lebensjahren emotional gut entwickeln können. Kate setzt sich mit der royalen Stiftung sehr stark für die frühkindliche Entwicklung ein (21.3.2023).

Zum Muttertag: Neues Familienfoto mit Prinzessin Kate und ihren Kindern

Die Briten feiern am 19. März Muttertag. Zu diesem Anlass haben die Royals ein süßes Familienfoto von Prinzessin Kate und ihren Kindern George (2.v.r), Prinzessin Charlotte (r), und Prinz Louis veröffentlicht. Die vier sitzen in einem Baum und lächeln in die Kamera. Vermutlich ist das Foto im Sommer entstanden. Die Royals senden mit diesem Bild auch gleich Muttertagsgrüße an alle Familien (19.3.2023).

Kate und William danken für Hilfe für Erdbebenopfer

Prinz William und Prinzessin Kate haben das muslimische Hayes Zentrum im Westen Londons besucht. Freiwillige Helfer des Zentrums hatten 25.000 Pfund und Sachspenden für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien gesammelt. Das Paar wollte mit seinem Besuch seinen Dank ausdrücken für so viel Engagement (9.3.2023).

Prinzessin Kate im Tarnanzug auf Armee-Besuch

Prinzessin Kate hat am Weltfrauentag das 1. Bataillon der Irischen Garde in Salisbury Plain besucht. Anders als der Name glauben macht, sind die Irish Guards Teil der britischen Armee. Bei ihrem Besuch im verschneiten Salisbury trug die Prinzessin Tarnuniform und bekam unter Anderem einen Rundgang über das Übungsgelände sowie eine Einweisung in das Minenräumungstraining. Kate hat sich mit den Soldatinnen und Soldaten angeregt unterhalten. Vielleicht hat sie ja auch ein bißchen was vom Britischen Königshaus erzählt.

Prinzessin Kate elegant mit Hut

Prinzessin Kate hat am walisischen Nationalfeiertag das 1. Bataillon der Welsh Guards besucht. Für die Prinzessin gab es zu diesem Anlass einen neuen Anstecker. Welchen Scherz der Soldat beim Anheften gemacht hat, wissen wir nicht. Nur, dass Kate herzhaft gelacht hat. Mit dem langen roten Mantel stach sie deutlich zwischen den grauen Uniformen hervor. Für Aufsehen sorgte auf jeden Fall ihr eleganter, schwarzer Hut (1.3.2023).

Prinzessin Kate und Prinz William radeln um die Wette

In einem Fitness-Studio in Südwales sind Prinzessin Kate und ihr Mann Prinz William auf Trainingsgeräten gegeneinander angetreten. Trotz Rock und Stiefeln konnte Kate den kleinen Wettkampf für sich entscheiden. Sie lächelte anschließend und berührte den Prinzen am Arm als wollte sie sagen, nimm es nicht so schwer. Für Kate gab es einen kleinen goldenen Pokal, den sie sich mit einem breiten Grinsen genau anschaute. Das Paar besuchte Aberavon, um sich vor Ort die Arbeit von Initiativen zur psychischen Gesundheit anzuschauen. Sportliche Aktivitäten wie sie in dem Fitness-Zentrum angeboten werden gehören ebenfalls zu einem gesunden Lebensstil und mentaler Gesundheit (28.2.2023).

Prinz William und Prinzessin Kate verziehen Gesichter beim Rugby

Prinz William und Prinzessin Kate haben sich bei Rugbyspiel Wales gegen England wohl einen Moment unbeobachtet gefühlt. Normalerweise lächeln sie auf den Fotos immer ihr schönstes Lächeln. Aber die Royals können auch mal das Gesicht verziehen, wie dieses Foto beweist. Vergangenen Sommer amüsierte Prinz George mit seinen süßen Grimassen, aber wie sagt man so schön: "Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm" (25.2.2023).

Zu Besuch im Pflegeheim: Prinzessin Kate gibt alles

Prinzessin Kate hat das familiengeführte Pflegeheim Oxford House besucht. Dort half sie eifrig beim Pfannkuchenbacken und sprach mit den betagten Bewohnern. Der Prinzessin gefiel besonders die gemütliche und komfortable Umgebung, die dort für die Menschen geschaffen wird (21.2.2023).

Kate und William: Glamouröser Auftritt beim britischen Filmpreis

Wow, Prinzessin Kate hat bei der Verleihung des britischen Filmpreises (BAFTA) ein atemberaubendes weißes Designerkleid getragen. Sie sah so glamourös aus wie ein Filmstar. Das Kleid war bodenlang und eine Schulter frei. Dazu trug sie lange, schwarze Handschuhe. Prinz William erschien im schwarzen Smoking mit Samtjacke und schwarzen Lackschuhen. Auf jeden Fall waren die beiden der Hingucker auf dem roten Teppich (19.2.2023).

Prinzessin Kate von Wales war diese Woche in der walisischen Küstenregion Cornwall unterwegs. Da, wo die Brandung direkt an die Felsen klatscht, hat sie das Nationale Schiffahrtsmuseum angeschaut. Das möchte den Besucher*innnen vermitteln, warum das maritime Erbe Cornwalls heute immer noch wichtig sind. Kate hat sich davon selbst überzeugt.

Und im Anschluss hat sie ganz unkonventionell auf die berührende Kontaktaufnahme eines ganz jungen Fans reagiert: so von Zeigefinger zu Zeigefinger... (9.2.2023).

Prinzessin Kate zeigt vollen Körpereinsatz

Prinzessin Kate hat in Derby ein College besucht und dabei vollen Körpereinsatz gezeigt. Sie zog zwei schwere Reifen durch einen Raum. Das ist ein Training, mit dem sich die britische Militärärztin Preet Chandi auf ihre Polarexpedition in der Antarktis vorbereitet hat. Preet Chandi war auch anwesend und erzählte den Schülerinnen von ihrer 70-tägigen Expedition und ihren Erfahrungen. Prinzessin Kate und Preet Chandi geht es bei solchen Besuchen darum, junge Frauen zu inspirieren, an sich selbst zu glauben und ihre psychische Belastbarkeit zu stärken (8.2.2023).

Wenn das kein verliebter Blick ist, was dann? Prinz William schaut seine Prinzessin Kate ganz verliebt von der Seite an. Nach dem Motto "Dress to impress" trägt sie selbstbewusst einen knallroten Hosenanzug und roten Lippenstift dazu. Auch die beeindruckenden Ohrringe sind ein Hingucker. Die Prinzessin und der Prinz besuchten eine Veranstaltung der Britischen Akademie der Film- und Fernsehkunst (BAFTA) in London. Diese will mit ihrer aktuellen Kampagne "Shaping us" (Uns formen) das Bewusstsein für die frühe Kindheit schärfen. (30.01.2023)

Prinzessin Kate setzt sich für Kinder ein

Prinzessin Kate ist selbst Mutter von drei Kindern und setzt sich auch mit ihrer Stiftung "Royal Foundation Centre for Early Childhood" für die ganz Kleinen ein. Zum ersten Mal traf sie sich nun mit Beratern, um an ihrer Organisation zu arbeiten. Diese soll sich für eine bessere frühkindliche Entwicklung einsetzen, da die ersten fünf Lebensjahre von Kindern sehr prägend sind. (25.01.2023)

Bastelstunde mit Prinzessin Kate

Prinzessin Kate hat die Kindertagesstätte "Foxclub" besucht und mit den Kindern Masken aus Papier gebastelt. Von Berührungsängsten keine Spur. Der Prinzessin liegt die Entwicklung von Kindern besonders am Herzen. Deshalb unterstützt sie Einrichtungen, die Kinder fördern. Schließlich ist sie ja selbst Mutter und weiß, wie wichtig das ist. Zum Abschied gab es für Kate einen Blumenstrauß aus Papierblumen, die garantiert nicht welken (18.1.2023).

Prinz William ganz bodenständig beim gemeinsamen Kochen

Gemeinsam kochen und essen verbindet. Das weiß auch Prinz William. Er hat die Wohltätigkeitsorganisation "Together as One" besucht und an einem Kochkurs für junge Menschen teilgenommen. Dabei ging es darum zu lernen, wie man trotz steigender Lebensmittelpreise gesunde und nahrhafte Speisen zubereitet. Spaß hatten offensichtlich alle dabei (17.1.2023).

Prinzessin Kates Weihnachtsgottesdienst sorgt für besinnliche Momente

Prinzessin Kate erschien zu dem von ihr organisierten Gottesdienst "Together at Christmas" in der Westminster Abbey in einem eleganten weinroten Mantel, auch Tochter Charlotte wählte diese Farbe. Am Eingang wurde die royale Familie von den Geistlichen empfangen. Auch König Charles und seine Frau Camilla und viele weitere Mitglieder der königlichen Familie nahmen an dem Weihnachtsgottesdienst teil, der an Weihnachten im britischen Fernsehen ausgestrahlt wird (15.12.2022).

Neues Familienfoto: William und Kate zeigen ihre Weihnachtskarte

Prinz William und Prinzessin Kate teilen mit einem neuen Foto einen Moment aus ihrem Familienleben. Die beiden sind bei einem Park-Spaziergang mit ihren Kindern George, Charlotte und Louis zusehen. Sie halten sich alle an den Händen und strahlen fröhlich in die Kamera. Das Foto der royalen Familie ziert ihre diesjährige Weihnachtskarte (14.12.2022).

Beim diplomatischen Jahresempfang im Buckingham-Palast begrüßte die britische Königsfamilie ihre Gäste. Es war das erste Mal, dass die Veranstaltung unter der Regentschaft von König Charles stattfand. Neben ihm war auch seine Königsgemahlin Camilla vor Ort sowie sein Sohn Prinz William und dessen Frau Prinzessin Kate. Diese zog mit ihrem roten Kleid und der glitzernden Tiara alle Blicke auf sich. (6.12.2022)

Rosenkavalier bringt Prinzessin Kate zum Strahlen

Wie goldig ist bitte dieser kleine Rosenkavalier in Uniform? Er überreichte Prinzessin Kate in Boston einen Blumenstrauß. Und da strahlte auch die Prinzessin. Diesmal ganz elegant gekleidet in einem weinroten Hosenanzug und passenden Schuhen. Das Prinzenpaar ist wegen der Verleihung des Earthshot-Preises in den USA (1.12.2022).

Prinz William ist mit seiner Frau Herzogin Kate in die USA geflogen, um dort bei der Verleihung des Earthshot-Preises dabei zu sein. Die Gewinner dieses Umwelt-Preises werden am Freitag, den 2. Dezember, bei einer großen Gala mit vielen Stars in Boston bekannt gegeben.



Um sich vorher mit der Stadt vertraut zu machen, hat sich das royale Paar ein Basketballspiel angesehen - das offenbar sehr anregend war! Der Flug nach Boston ist gleichzeitig die erste Auslandsreise der beiden Royals nach dem Tod der Queen.

Der Earthshotpreis ist eine Idee von Prinz William und seine Herzens-Angelegenheit: Der Preis zeichnet jedes Jahr Projekte aus, die sich für Naturschutz, Müllvermeidung und Klimaschutz engagieren (1.12.2022).

Camilla und Kate gedenken gefallener Soldaten

Queen Consort Camilla und Prinzessin Kate haben am Sonntag am "Remembrance Day" an einem Gedenkgottedienst für gefallene Soldaten der beiden Weltkriege in London teilgenommen. Die beiden Damen waren ganz in schwarz gekleidet und trugen Mohnblumen am Revers, die symbolhaft für das Gedenken in Großbritannien stehen. König Charles und Prinz William waren ebenfalls dabei. (13.11.2022).

Prinz William als Boxer, Prinzessin Kate schiebt ruhige Kugel

Prinz William hat Boxtalent! Das sagt zumindest eine Boxtrainerin während eines Besuchs des Prinzenpaares in der Copper Arena im Olympia-Park in London. Sie brachte dem Prinzen einige Grundlagen des Sports bei. Prinzessin Kate zog keine Boxhandschuhe an, sondern versuchte sich im Boccia. Der Grund für den Besuch: Ein Mentorenprogramm für junge Sportler, die sich als Trainer ausbilden zu lassen wollen, feiert zehnjähriges Bestehen. (13.10.2022)

Prösterchen! Prinz William und Kate in Nordirland

Das sieht lecker aus! Prinz William und seine Frau Kate stoßen mit Cocktails an. Die beiden haben einen neuen Markt für Streetfood im nordirischen Belfast besucht, zu dem auch eine Bar gehört (6.10.2022).

Herzogin Kate hält die kleine Bianca im Arm: Das Baby wurde sechs Wochen zu früh geboren. Dass Kate die Kleine auf den Arm nahm, ergab sich spontan bei einem Besuch der Frühgeborenen-Station in einem Krankenhaus in Guilford in Südostengland (5.10.2022).

Prinz William und Kate besuchen Wales

Prinz William und seine Frau Kate haben eine Rettungsbootstation in Holyhead in Wales besucht. Dort trafen sie die Besatzung und freiwillige Helfer. Es ist ihr erster offizieller Termin nach der Trauerzeit. Kate zeigte sich in einem schicken roten Mantel. Dass sie in Wales unterwegs sind, hat vermutlich auch damit zu tun, dass die beiden nach dem Tod der Queen einen neuen Titel tragen und nun Prinz und Prinzessin von Wales sind (27.9.2022).

Prinz William und Prinzessin Kate bedanken sich bei freiwilligen Helfern

Prinz William und Prinzessin Kate haben sich bei freiwilligen Helfern und Mitarbeitern des Rathauses von Windsor bedankt. Sie hatten sich um die vielen wartenden Menschen gekümmert, die am Tag der Trauerfeier von der Queen in Windsor Abschied nehmen wollten. Für diesen Termin haben die Royals sogar ihre Trauerzeit unterbrochen (22.9.2022).

Prinz William und Herzogin Kate trauern um Königin Elisabeth

Prinz William und Herzogin Kate trauern um Queen Elizabeth II., die am 8.9.22 verstorben ist. Mit einem Schwarz-Weiß Foto von Königin Elisabeth veröffentlichten sie über die sozialen Medien ein kurzes Statement.

Seitens der Royal Family wurde auch bekannt, dass Prinz William und Herzogin Kate von nun an die Titel Herzog und Herzogin von Cornwall und Cambridge tragen werden. Mit dem Thronbesteigung durch seinen Vater, König Charles III., rückt William außerdem auf Platz 1 in der Thronfolge. (9.9.2022)

Die sportbegeisterten Royals bei den Commonwealth Games

Prinz William (40) und seine Frau Herzogin Kate (40) besuchten gemeinsam mit ihrer Tochter Prinzessin Charlotte (7) die Commonwealth Games in Birmingham. Dort sahen sie unter anderem bei einem Schwimmwettkampf zu. Dass die britischen Royals sportbegeistert sind, ist nichts Neues. Nun hat die Familie verraten, dass Charlotte am liebsten turnt: "Charlotte verbringt einen Großteil des Tages verkehrt herum", erzählte Kate. "Sie macht ständig Handstände und schlägt Räder." Kein Wunder also, dass die Royals sichtlich begeistert mitfieberten bei dem Sportwettkämpfen. Auf ihrer Instagram-Seite schrieben sie: "Athleten, Maskottchen und eine tolle Atmosphäre – ein unvergesslicher Tag für uns alle." (2.8.2022)

Fußball-EM der Frauen: Prinz William zeigt Mitgefühl

Die deutschen Fußball-Frauen haben in London das EM-Finale leider verloren. Die Enttäuschung war Spielerin Lena Oberdorf anzusehen. Prinz William fieberte zwar mit den Engländerinnen mit, konnte aber nachfühlen, wie es Lena Oberdorf kurz nach dem Spiel ging und tröstete sie. Das konnte man ganz deutlich an seinem Gesichtsausdruck ablesen. Der Royal zeichnete die Deutsche als beste junge Spielerin des Turniers aus (31.7.2022).

Neues Geburtstagsfoto: Prinz George kommt ganz nach dem Papa

Prinz George feiert seinen neunten Geburtstag. Zu diesem Anlass hat der Palast ein schönes Urlaubsfoto vom Prinzen veröffentlicht. Seine Mutter Herzogin Kate hat den Urlaubsmoment diesen Sommer in Großbritannien mit der Kamera eingefangen. Und George sieht wirklich aus wie sein Vater, als er in dem Alter war (22.7.2022).

Am Wochenende besuchte Prinz George mit seinen Eltern das Tennis-Finale der Herren im Wimbledon. Von der königlichen Loge aus verfolgte er interessiert den Wettkampf und zog eine lustige Grimasse nach der anderen. Wer in seiner Nähe saß, hatte es vermutlich schwer, sich auf das Tennismatch zu konzentrieren.

Zum Abschluss des emotionalen und hochklassigen Wettkampfs überreichte Herzogin Kate dem Tennisspieler und Wimbledon-Gewinner Novak Djokovic die Siegestrophäe (10.7.2022).

Herzogin Kate und Prinz William beim Tennisturnier in Wimbledon

Königlicher Besuch in Wimbledon. Prinz William und Herzogin Kate hatten sichtlich Spaß beim Viertelfinale des Tennisturniers Wimbledon Championships. Das Paar schaute sich das Duell von Novak Djokovic gegen Jannik Sinner aus der Royal Box an und fieberte mit. Die 40-jährige trug ein hellblaues Pünktchenkleid und eine Schleife in Lila und Dunkelgrün. Sie ist das Symbol für ihre Schirmherrschaft beim „All England Lawn Tennis and Croquet Club“. Insgesamt haben nur acht Menschen das Privileg, diese Schleife zu tragen. (5.7.2022)

Spannende Fragen zu Herzogin Kate Wie alt ist Herzogin Kate?

Catherine Middleton wurde am 9. Januar 1982 geboren. Sie ist 40 Jahre alt. Wie groß ist Herzogin Kate?

1,75 m Warum ist Herzogin Kate keine Prinzessin?

Dass Kate sich nicht Prinzessin nennen darf, hat einen ganz einfachen Grund: Den Prinzessinen-Titel erhalten in Großbritannien nur diejenigen, die als solche zur Welt kommen. Wann wird Herzogin Kate Königin?

An erster Stelle der Thronfolge steht Prinz Charles. Wenn Königin Elisabeth II. stirbt, wird Prinz Charles König des Vereinigten Königreichs und seine Frau Camilla wird Königin. Prinz William mit seiner Frau Herzogin Kate folgen auf Prinz Charles.

Anlässlich seines 40. Geburtstags am 21. Juni wird das Portrait von Prinz William auf 5-Pfund-Münzen geprägt. Es ist das erste Mal, dass der Prinz allein auf einer Seite einer Münze verewigt wird. Neben seinem Profil ist links eine "40" und rechts davon ein gekröntes "W" zu sehen. Am Rand steht mit Bezug auf den offiziellen Herzogtitel der königlichen Majestät: "HRH The Duke of Cambridge". Auf der Rückseite ist wie bei allen britischen Münzen die Königin im Profil eingeprägt (23.5.2022).

Was für eine Filmpremiere: Hollywoodstar Tom Cruise präsentierte mit seinen Schauspielkollegen den Film "Top Gun: Maverick" in London. Herzogin Kate und ihr Mann Prinz William verliehen der Veranstaltung royalen Glanz. Als Kate mit ihrem schlichten langen Kleid Treppen steigen musste, ergriff Tom Cruise gleich die Gelegenheit und führte sie die Stufen hinauf. Prinz William schaute da für einen Moment schon ein bisschen bedröppelt zu (19.5.2022).

Kaum zu erkennen: Prinz William übergibt Regimentsflagge

Hätten Sie den Herrn in Uniform mit der blauen Schärpe erkannt? In der Uniform der Irish Guards steckt Prinz William. Er ist Oberst des 1. Bataillons und hat seinen Soldaten die neue Regimentsflagge übergeben.

Jede militärische Einheit hat ihre eigene, unverwechselbare Flagge, die früher im Kampf verwendet wurde, um den Standort anzuzeigen. Heute spielen die Flaggen nur noch bei zeremoniellen Anlässen eine Rolle.

Das Bataillon von Prinz William wird bei den Feierlichkeiten zum Platinum-Jubiläum der Queen eine wichtige Rolle spielen. Es wird an der Militärparade zu Ehren der Queen teilnehmen (17.5.2022).

Herzogin Kate - herzlicher Lacher am St. Patrick's Day

Das muss ein herzlicher Lacher gewesen sein: Herzogin Kate amüsierte sich am St. Patrick's Day über den Mützentausch eines Oberstleutnants mit seiner 20 Monate alten Tochter. Die Kleine bekam plötzlich eine riesige Bärenfellmütze von ihrem Papa aufgesetzt, die genau so groß ist wie sie selbst. Auch Prinz William konnte sich da ein Schmunzeln nicht verkneifen. Das Paar hat an der Parade des 1. Bataillons der Irish Guards in Aldershot teilgenommen (17.3.2022).

Der Kensington Palast hat zum 40. Geburtstag von Herzogin Kate traumhaft schöne Porträtfotos von ihr veröffentlicht. Mit gewelltem Haar und in einem Traumkleid in Knallrot sieht Kate aus wie ein Superstar!

In diesem klassischen weißen Kleid sieht sie wie eine Königin aus. Die wird sie ja auch irgendwann mal sein, weil ihr Mann Prinz William an Platz zwei der Thronfolge steht und das Amt entweder von seinem Vater Prinz Charles erben wird oder direkt von der Queen selbst. Die Porträts wurden im November 2021 in Kew Gardens gemacht und werden in die ständige Sammlung der National Portrait Gallery aufgenommen ( 8.1.2022).