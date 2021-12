Königin Letizia von Spanien - lange haben wir sie in der Öffentlichkeit nicht mehr ohne Maske gesehen. Beim "Francisco Cerecedo Journalismus Award" in Madrid durfte sie diese jedoch abnehmen, sobald sie Platz nahm. Sie trug einen Mittelscheitel und lange Ohrringe - so einfach geht schlichte Eleganz und sie zeigte sich so schön wie eh und jeh.(27.10.2021)