Very british! Gerade in der Vorweihnachtszeit ist ein englischer Früchtekuchen ein besonderer Genuss, meint unser SWR4-Backexperte Joachim Habiger. Diese britische Ikone der Backkunst ist eine Mischung aus allerlei saftigen Trockenfrüchten in einem dunklem nach Karamell duftenden Teig. Der „English Cake“ war auch der Hochzeitskuchen von Queen Elizabeth. Vor fünf Jahren wurde ein gut verpacktes Stückchen dieses Kuchens für 680 Euro versteigert. Wie es heißt noch essbar!

Backen mit SWR4 English Cake duftet nach Advent! Very delicious! Getrocknete und kandierte Früchte sind Pflicht in diesem englischen Kuchen-Klassiker. Und sie duften herrlich nach Weihnachten! SWR Corinna Holzer Wenig Wasser, pure Süße! SWR4 Backexperte Joachim Habiger schneidet die Trockenfrüchte zum Marinieren klein. SWR Corinna Holzer Leicht beschwipst durch die Nacht: Die Trockenfrüchte werden mit Zitronat, Orangeat, Belegkirschen und dem Abrieb von Zitrone und Orange gemischt, mit Brandy übergossen und gut 12 Stunden eingeweicht. Mein Spezialtipp: Den Alkohol können Sie jederzeit durch Apfelsaft ersetzen. SWR Corinna Holzer Dunkle Farbe, würzig süß! Schlagen Sie Butter, Zucker und Zuckerrüben-Sirup auf und geben die Eier einzeln nach und nach dazu. SWR Corinna Holzer Lang genug "gebadet": Die eingeweichten Trockenfrüchte werden abgeseiht, die Flüssigkeit aufgefangen. SWR Corinna Holzer Fast schwerelos! Joachim Habiger bindet die eingeweichten Früchte mit etwas Mehl-Backpulver-Gewürzmischung ab. Mein Spezialtipp: Wenn Sie die Trockenfrüchte mit Mehl binden, "sacken" sie später im Teig nicht nach unten ab! SWR Corinna Holzer Alles muss rein: Der SWR4 Backexperte rührt zuerst Flüssigkeit und Früchte mit dem Spatel unter die Butter-Masse… SWR Corinna Holzer … die gehackten Walnüsse werden vorsichtig untergehoben… SWR Corinna Holzer … und zum Schluss kommt noch die Mehlmischung dazu. SWR Corinna Holzer Egal ob rund oder eckig, der Kuchen löst sich später einfacher vom Blech, wenn Sie den Boden der Backform mit Backpapier auslegen. SWR Corinna Holzer Völlig eben soll der "English Cake" sein! Joachim Habiger streicht deshalb den Teig glatt. SWR Corinna Holzer Kirschen, Nuss und Mandelkern essen (nicht nur) fromme Kinder gern! Der Kuchen wird vor dem Backen verziert,… SWR Corinna Holzer … damit sich später beim Glasieren mit warmer Aprikosenmarmelade nichts mehr ablöst. Zuvor wird der "Cake" noch mit Brandy und Orangensaft getränkt und mit flüssiger Butter bepinselt. Damit alles schön saftig bleibt! SWR Corinna Holzer Wonderful Christmas time! Der traditionelle "English cake" schmeckt nicht nur der Queen. SWR Corinna Holzer