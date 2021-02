Königin Elisabeth II., Prinz Philip und ihr Leben im Buckingham Palast. Hier finden Sie immer die aktuellsten Bilder aus dem britischen Königshaus.

Prinz Philip ist zur Beobachtung im Krankenhaus

Prinz Philip ist in ein Londoner Krankenhaus gebracht worden. Sein Arzt habe dazu geraten, meldete das britische Königshaus. Der 99-jährige Ehemann von Queen Elizabeth hatte sich unwohl gefühlt und soll zur Beobachtung einige Tage im Krankenhaus bleiben (17.2.2021).

Prinz Philip dpa Bildfunk Picture Alliance

Nach Angaben eines Vertreters des Buckingham Palastes zeigt Prinz Philip keine Symptome einer Covid-19-Erkrankung. Der Prinz habe für die Fahrt keinen Krankenwagen benötigt und sei "guter Stimmung".

Prinz Philip und die Queen hatten sich schon vor Monaten ins Schloss Windsor zurückgezogen, um das Risiko einer Infektion mit dem Coronavirus zu minimieren. Anfang Januar erhielten die beiden ihre erste Impfdosis.

Queen Elizabeth ist die älteste Monarchin der Welt

Hochzeit von Queen Elizabeth und Prinz Philip dpa Bildfunk Picture Alliance

Queen Elizabeth II. ist die älteste Monarchin der Welt. 69 Jahre ist sie schon im Dienst der Krone. Am 6. Februar 1952 wurde sie zur Königin proklamiert. Im Jahr darauf wurde sie am 2. Juni 1953 in der Westminster Abbey in London zur Königin gekrönt. Nach der Zeremonie zeigte sie sich mit ihrem Mann Prinz Philip auf dem Balkon des Buckingham Palastes.

Seit über 70 Jahren sind die Queen und Prinz Philip verheiratet

Queen Elizabeth und Prinz Philip betrachten Glückwunschkarten dpa Bildfunk Picture Alliance

Unglaubliche 73 Jahre sind Queen Elizabeth und Prinz Philip schon verheiratet! Am 20. November 1947 gaben sie sich in der Westminster Abbey in London das Ja-Wort. Auf diesem Foto betrachten sie die selbstgemachten Hochzeitstagskarten ihrer Urenkel Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis.

Die Queen ist immer topmodisch

Die Queen trägt einen schicken Hut dpa Bildfunk Picture Alliance

Queen Elizabeth ist bekannt für ihre modischen Auftritte in der Öffentlichkeit. Sie trägt gerne bunte Farben, oft sind der Hut und das Kleid Ton in Ton. Damit hat die Regentin schon viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen.

Queen Elizabeth und ihre Familie