Prinzessin Eugenie von York ist die Tochter von Andrew und Sarah Ferguson. Hier finden Sie immer die aktuellsten Fotos von ihr und ihrer Familie.

Prinzessin Eugenie hat ein Baby bekommen!

Das neunte Urenkelchen der Queen ist auf der Welt! Prinzessin Eugenie und ihr Mann Jack Brooksbank haben am 9. Februar ihr erstes Kind bekommen. Bei Instagram hat die Prinzessin ein erstes Foto geteilt, auf dem die Eltern die zarten Fingerchen des neugeborenen Sohnes halten. Laut britischem Königshaus wiegt der Kleine umgerechnet 3.657 Gramm.

Sobald es weitere Bilder vom Nachwuchs aus dem britischen Königshaus gibt, finden Sie die hier!

dpa Bildfunk Picture Alliance

Seit 10 Jahren ein Paar

Eugenie und Jack sind schon seit über 10 Jahren ein Paar (hier zu sehen an ihrem zehnten Jahrestag als Paar am 24. April 2020):

Prinzessin Eugenie erinnert sich an ihre Verlobung

Voller Glück hat Prinzessin Eugenie kürzlich auch noch einmal an ihre Verlobung vor drei Jahren zurückgedacht - am 22. Januar 2018 hatte sie sich mit Jack Brooksbank verlobt. Dieses Erinnerungsbild von dem Tag postete sie jetzt bei Instagram:

Die Hochzeit von Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank

Die Hochzeit fand dann am 12. Oktober 2018 statt. Das Hochzeitsfoto zeigt ein wunderschönes und glückliches Brautpaar.

dpa Bildfunk Picture Alliance

Kennengelernt hatten sich Eugenie und Jack in einem Skigebiet in der Schweiz. Ihre Liebe hat auch schon eine Fernbeziehung überstanden, denn Eugenie lebte zwischenzeitlich in New York.