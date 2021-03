per Mail teilen

Prinz Charles und Herzogin Camilla: Hier finden Sie immer die aktuellsten Bilder aus dem britischen Königshaus.

Prinz Charles und seine Frau Camilla haben ihre erste Auslandsreise in diesem Jahr absolviert. Sie waren zur Zweihundertjahrfeier der Unabhängigkeit von Griechenland nach Athen gereist. Dort nahmen sie an einer Militärparade teil. Gemeinsam mit dem griechischen Premierminister Kyriakos Mitsotakis besuchten sie auch die Nationalgalerie (25.3.2021).

picture-alliance / Reportdienste empics | Victoria Jones

Prinz Charles und Herzogin Camilla senden Frühlingsgrüße

Prinz Charles und Herzogin Camilla senden verliebte Frühlingsgrüße aus dem Garten in Highgrove, Charles' Landsitz in Gloucestershire. Ganz harmonisch posieren sie im Blumenmeer und genießen den Frühlingsanfang in der Sonne.

70. Geburtstag von Prinz Charles

Prinz Charles feierte 2018 seinen 70. Geburtstag. Der "ewige Thronfolger" führt aber bei weitem kein unbedeutendes Leben, während er auf die Krone wartet. Er unterstützt 400 wohltätige Organisationen, die den Namen des Prinzen nützen dürfen. Er absolviert zahlreiche Termine im Jahr.

dpa Bildfunk Picture Alliance

So wohnen Prinz Charles und Herzogin Camilla

Hier genießen Camilla und Charles die Sonne auf einer Bank im Garten in Birkhall, dem schottischen Landsitz des britischen Thronfolgers. Drum herum sind viele Blumen zu sehen. Die beiden sind große Blumenliebhaber. Das Foto haben die beiden übrigens für eine Weihnachtskarte ausgesucht. Die offizielle Residenz von Charles und Camilla ist Clarence House, unweit vom Buckingham Palast.

dpa Bildfunk Picture Alliance

Prinz Charles: Camilla die Liebe seines Lebens

Herzogin Camilla ist die große Liebe von Prinz Charles. Aus Respekt vor Charles' verstorbener Frau Diana verzichtete Camilla auf die Anrede "Prinzessin von Wales" und nennt sich stattdessen "Herzogin von Cornwall". Prinz Charles und seine Camilla sind sehr glücklich miteinander.

dpa Bildfunk picture-alliance / dpa -

Prinz Charles lang ersehnte Hochzeit mit Camilla

Am 9. April 2005 heiratete Prinz Charles seine große Liebe Camilla Parker Bowles. Die Hochzeit fand im ganz schlichten Rahmen und nur standesamtlich statt. Immerhin handelt es sich bei beiden um jeweils die zweite Ehe. Dass sie überhaupt heiraten durften ist ein Sieg der Liebe über höfische Protokolle - wie im Hollywoodfilm.