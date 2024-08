Was gibt's Neues in der spanischen Königsfamilie? Wir zeigen aktuelle Bilder von König Felipe, Königin Letizia und ihren Kindern.

Die Damen der spanischen Königsfamilie urlauben derzeit auf Mallorca. Hin und wieder zeigen sie sich auch auf der beliebten Urlaubsinsel. In Palma bummelte Königin Letizia mit ihrer Schwiegermutter Prinzessin Sofia und ihren beiden Töchtern Leonor und Sofia durch die Straßen. Die Royals zeigten sich im entspannten Urlaubslook: Königin Letizia mit flachen Schuhen und Häkeltasche (6.8.2024).

König Felipe: Royaler Abklatscher bei Olympia

Die deutschen Basketball-Spielerinnen holten im 3x3 Basketball in Paris olympisches Gold. Nach dem Finale gegen Spanien klatschte Marie Reichert im Freudentaumel die umstehenden Zuschauer ab, darunter auch König Felipe von Spanien. Ob sie in dem Moment realisiert hat, das es ein Royal ist? (5.8.204)

Die spanische Königsfamilie empfängt die EM-Helden

Nachdem die spanische Fußballnationalmannschaft die EM 2024 gewonnen hat, wurden die Spieler bei ihrer Rückkehr in Madrid nicht nur jubelnd vom Volk empfangen, sondern auch von der spanischen Königsfamilie. Die beiden Prinzessinnen Leonor (li.) und Sofía (re.) haben sogar extra die passenden sportlichen Trikots angezogen. Auch König Felipe und Königin Letizia haben sich für das gemeinsame Foto schick gemacht. (15.07.2024)

König Felipe freut sich mit den spanischen Spielern über den EM-Sieg

König Felipe strahlt übers ganze Gesicht. Nach dem 2:1 Sieg der Spanier im EM-Finale in Berlin überreicht er Kapitän Alvaro Morata die Trophäe, gemeinsam mit UEFA-Präsident Aleksander Ceferin (14.7.2024).

Die spanische Königsfamilie im Sommerlook

Einen sommerlichen Auftritt legten König Felipe, Königin Letizia, Prinzessin Sofia und Kronprinzessin Leonor beim Treffen mit ehemaligen Gewinnern des Princess of Girona Foundation Awards in Lloret de Mar hin. Das Königspaar trat in Beige auf, während die beiden Töchter sich für weiße Hosen in Kombination mit weißen Blusen entschieden. Farblich einheitlich und ein tolles neues Familienfoto. (10.7.2024)

Na, wenn das nicht ein stolzer Papa ist!

Beim Militär darf auch gerne mal gelächelt werden. Vor allem, wenn König Felipes Tochter Leonor zur Fähnrichs Kadettin des Heeres ernannt wird. Felipe freut sich sichtbar, dass er ihr die Urkunde überreichen darf. Seit letztem Sommer absolviert Leonor ihre militärische Ausbildung an der Allgemeinen Militärakademie von Saragossa. (3.7.2024)

König Felipe steht mit seiner Frau, Königin Letizia und seinen Töchtern, Prinzessin Leonor und Prinzessin Sofia, auf dem Balkon des spanischen Oriental Palace in Madrid und winkt den Menschen. Für die spanischen Royals ist der gemeinsame Auftritt auf dem Balkon etwas Seltenes mit symbolischer Aussagekraft. Im Gegensatz zu anderen Königshäusern heben sie sich diese für ausgewählte und besondere Anlässe auf – wie jetzt, zum 10. Thronjubiläum des Königs. (19.6.2024)

Bitte lächeln und Cheeeeeese! Es gibt neue Fotos von der königlichen Familie aus Spanien. König Felipe und Königin Letizia posieren mit den Töchtern Leonor und Sofia in den Sabatini-Gärten in Madrid. Bei den spanischen Royals stehen wichtige Jubiläen an, wie zum Beispiel der 20. Hochzeitstag des Königpaares oder das 10-jährige Thronjubiläum von König Felipe. (18.5.2024)

Uff – sieht das schwer aus! Diesen Mega-Pokal durfte Königin Letizia von Spanien bei der Verleihung der National Sports Awards im Palast El Pardo in Madrid überreichen. Die wie immer elegant gekleidete Königin ließ es sich nicht nehmen, die scheinbar schwere Silbertrophäe zu tragen. (4.4.2024)

Gerade hatte sie noch lange Haare, jetzt gehen sie nur noch bis zur Schulter: Königin Letizia war beim Friseur und hat sich einen frischen Schnitt verpassen lassen. Vielleicht ja sogar extra für das Treffen mit dem Paraguayischen Präsidenten. Es ist aber nicht die kürzeste Frisur der Königin: 2015 hatte sie sich schon einen kinnlangen Bob schneiden lassen. (28.2.2024)

Na, das hat er sich vermutlich einfacher vorgestellt. Auf dem Mobile World Congress, kurz MWC, in Barcelona testet König Felipe ein Auto mit der neuesten Technik. Aber so wie er guckt, scheint das gar nicht so einfach zu sein. Die MWC ist die weltweit wichtigste Messe für Mobilfunk. (26.2.2024)

Offen, zugewandt und engagiert: Die spanische Königin Letizia besuchte in Madrid ein Zentrum für prostituierte Frauen, das sich um Prävention, Wiedereingliederung und Hilfsangebote bemüht. Die Monarchin ist schon seit Jahren unermüdlich im sozialen und humanitären Einsatz – so auch als Sonderbotschafterin der Vereinten Nationen in ein Katastrophengebiet in Mosambik. (9.1.2024)

Lang ists her: Das spanische Königspaar ist zum ersten Mal seit 43 Jahren auf offiziellem Staatsbesuch in Dänemark. König Felipe und Königin Letizia wurden von der dänischen Königin Margrethe und Kronprinzessin Mary am Flughafen in Kopenhagen empfangen. Abends wurde es dann chic: In Anzug und Ballkleid ging es zum Gala-Abendessen auf Schloss Christiansborg. Insgesamt drei Tage bleiben Felipe und Letizia von Spanien in Dänemark. (7.11.2023)

Am 18. Geburtstag von Prinzessin Leonor von Spanien ist dieses hübsche Foto der spanischen Königsfamilie entstanden. Nicht nur ihre Volljährigkeit wurde an dem Tag gefeiert, sondern auch ihre Vereidigung als offizielle Thronfolgerin. Deshalb legte sie vor dem spanischen Parlament einen Treueeid auf die Verfassung ab. Im Falle des Todes, der Amtsunfähigkeit oder der Abdankung von König Felipe könnte sie nun direkt seine Nachfolge antreten. (31.10.2023)

Prinzessin Leonor nach der Geburt ihrer Schwester Prinzessin Sofía im Krankenhaus in Madrid. Damals ist sie noch keine zwei Jahre alt (4. Mai 2007). IMAGO IMAGO / CordonPress

Die spanische Prinzessin Leonor wird am 31. Oktober 18 Jahre alt. Anlässlich dieses Ereignisses hat das spanische Königshaus nun eine Reihe von bisher ungesehenen Fotos der jungen Thronfolgerin veröffentlicht, Darunter auch Kinderfotos, auf denen die älteste Tochter von Königin Letizia und König Felipe als kleines Mädchen mit blondem Lockenschopf zu sehen ist. Einfach süß! (26.10.2023)

Chapó! Königin Letizia macht ihrem Ruf als Stilikone alle Ehre

Königin Letizia von Spanien (r) und ihre Tochter Sofia (M) kommen zu einem Konzert im Rahmen der Verleihung des Prinzessin-von-Asturien-Preises 2023. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa/EUROPA PRESS | Raul Terrel

Was für einen wunderbaren lockeren und gelösten Auftritt in einem tollen Look hatte da Königin Letizia von Spanien, als sie am Donnerstag mit ihrer Tochter Sofia ein Konzert im Rahmen der Verleihung des Prinzessin-von-Asturien-Preises besuchte. Ihrem Ruf als Stilikone macht die frühere Präsentatorin der spanischen Abendnachrichten alle Ehre: Vor der Kamera ist Königin Letizia in ihrem Element. (20.10.2023)