Beim spanischen Königspaar sprühen die Funken

Was gibt's Neues in der spanischen Königsfamilie? Wir zeigen aktuelle Bilder von König Felipe, Königin Letizia und ihren Kindern.

IMAGO IMAGO / Agencia EFE

Königin Letizia vom Spanien und ihr Mann König Felipe besuchten diese Woche Kroatien. Dort trafen sie sich mit Regierungsvertretern. Beim Abendessen mit dem kroatischen Präsidenten war zu sehen, dass die Chemie zwischen dem spanischen Königspaar stimmt. Denn die beiden warfen sich innige Blicke zu, wie frisch Verliebte. (16.11.2022)

Weitere Themen in diesem Artikel (Auswahl):

Schnappschüsse aus dem royalen Sommerurlaub

Umstrittener Besuch im Königshaus

Das erste Foto von Königin Letizia ohne Maske

Vulkanausbruch: Die Royals eilen zur Hilfe

Die spanischen Royals auf der Frankfurter Buchmesse

König Felipe und Königin Letizia haben den spanischen Pavillon auf der Frankfurter Buchmesse eröffnet. Spanien ist in diesem Jahr Gastland. Der König betonte, dass es eine Ehre sei, dass Spanien dort seine Literatur zeigen könne. Königin Letizia (Mitte) schlenderte gemeinsam mit der Frau des Bundespräsidenten Elke Büdenbender (rechts) durch den Pavillon (18.10.2022).

König Felipe und Königin Letizia treffen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier

dpa Bildfunk Picture Alliance

Zu Ehren des spanischen Königspaares gab es in Berlin ein großes Staatsbankett. Für König Felipe (3.v. l.) und Königin Letizia (4.v.l.) sowie die Gastgeber Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender (5.v.l.) hieß das viele Hände schütteln. Eingeladen waren zahlreiche Politiker aber auch prominente Persönlichkeiten wie Schauspieler Daniel Brühl (2.v.l.) und seine Frau Felicitas Rombold (1.v.l.) (17.10.2022).

Königlicher Besuch in Deutschland

picture-alliance / Reportdienste ASSOCIATED PRESS | Michael Sohn

Zum Auftakt ihres Staatsbesuchs in Deutschland wurden König Felipe VI. und Königin Letizia von Spanien von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seiner Frau Elke Büdenbender bei strahlendem Herbstwetter in Berlin begrüßt. Geduldig gaben die Royals Autogramme auf deutschen und spanischen Papierfähnchen (17.10.2022).

In sommerlichen Outfits und gut gelaunt schlendern Prinzessin Leonor, Königin Letizia, Ex-Königin Sofia und Prinzessin Sofia in Sagrera über einen Markt. Die spanischen Royals machen derzeit Urlaub auf Mallorca und scheinen diesen sichtlich zu genießen (7.8.2022)

Sightseeing auf Mallorca

Auch die spanische Königsfamilie braucht mal Urlaub. Und den verbringt sie auf der schönen Insel Mallorca. Dort besuchten sie das Bergdorf Valldemossa und genossen die Aussicht und Natur. Außerdem besichtigte König Felipe von Spanien mit seinen Töchtern Prinzessin Leonor (16, links), Prinzessin Sofia (15) und seiner Frau Königin Letizia (rechts) ein Kloster. (1.8.2022)

Königliche Pilgerreise

Alle Blicke sind auf diese Drei gerichtet: Königin Letizia von Spanien besucht mit ihren Töchtern Prinzessin Leonor (16, Mitte) und Prinzessin Sofia (15, links) den berühmten Pilgerort Santiago de Compostela. Diese Reise ist eine Tradition der königlichen Familie. (26.7.2022)

picture-alliance / Reportdienste dpa/EUROPA PRESS | Álvaro Ballesteros

Der umstrittene Altkönig Juan Carlos ist zu seinem ersten Heimatbesuch seit knapp zwei Jahren in Spanien eingetroffen. Er wurde am Flughafen von seiner Tochter Elena (hinten rechts) abgeholt. Obwohl das Königshaus Abstand zum Ex-Monarchen hält, soll es zum Abschluss des Kurzbesuchs ein Treffen zwischen Vater und Sohn, dem jetzigen König Felipe VI. geben (19.5.2022).

Die spanischen Royals in Katar

Königin Letizia (2.v.l.) und König Felipe (4.v.l.) von Spanien haben Besuch aus Katar empfangen: Scheich Tamim bin Hamad Al Thani, Emir von Katar und seine Frau Jawaher bint Hamad bin Suhaim Al Thani. Der Scheich überreichte Letizia eine Handschrift als Geschenk. In ihrem silbernen Kleid aus Brokat-Spitze sah die spanische Königin wieder sehr elegant aus (17.5.2022).

"Cheese" für die Weihnachtskarte

dpa Bildfunk Picture Alliance

Die spanische Königsfamilie hat das Familienportrait veröffentlicht, das auf der diesjährigen Weihnachtskarte aufgedruckt ist. König Felipe von Spanien, seine Frau Königin Letizia, Prinzessin Leonor und Prinzessin Sofia geben sich auf dem Foto ganz leger und wünschen den Spaniern frohe Weihnachten (15.12.2021) .

Elegante Outfits beim Treffen der Königshäuser

dpa Bildfunk Picture Alliance

König Carl Gustaf von Schweden und Königin Silvia haben royale Gäste empfangen. Sie begrüßten König Felipe von Spanien und seine Frau Letizia in Stockholm. Beide Damen wählten für den Staatsbesuch elegante Winteroutfits: Letizia ein braunes Cape mit Fellkragen und Silvia Mantel und Hut in beerigem Violett. Mit der Kutsche ging es dann zum Palast (24.11.2021).

Königin Letizia von Spanien - lange haben wir sie in der Öffentlichkeit nicht mehr ohne Maske gesehen. Beim "Francisco Cerecedo Journalismus Award" in Madrid durfte sie diese jedoch abnehmen, sobald sie Platz nahm. Sie trug einen Mittelscheitel und lange Ohrringe - so einfach geht schlichte Eleganz und sie zeigte sich so schön wie eh und jeh. (27.10.2021)

dpa Bildfunk Picture Alliance

König Felipe VI. und seine Frau Letizia haben die Kanareninsel La Palma besucht. Dort ist ein Vulkan ausbrochen. Das Königspaar sprach mit Rettungskräften und Menschen, die ihre Häuser verlassen mussten. Hier auf dem Bild nehmen sie Anteil an der Geschichte einer Frau und legen ihr tröstend die Hand auf die Schulter (24.9.21).