Herzogin Kate, Prinz William und ihre Kinder George, Charlotte und Louis. Hier finden Sie immer die aktuellsten Bilder aus dem britischen Königshaus.

Herzogin Kate und Prinz William bedanken sich bei Krankenhauspersonal

Trotz Corona endlich mal ohne Maske! In einer Videobotschaft an die Mitarbeiter des NHS Tayside Krankenhauses im schottischen Dundee zeigen sich Prinz William und Herzogin Kate freundlich lächelnd im Schloss Sandringham. Mit dem Video bedanken sie sich bei den Mitarbeitern für ihre Arbeit (25.1.2021).

dpa Bildfunk Picture Alliance

Offizielles Familienfoto

Prinz William, seine Frau Kate und ihre drei Kinder Prinz George, Prinz Louis und Prinzessin Charlotte haben sich schon im Herbst auf dem Landsitz Anmer Hall in Norfolk ablichten lassen. Für Weihnachten wurden hunderte Karten mit diesem Foto verschickt.

Mit Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis auf dem roten Teppich

Royaler Auftritt auf dem roten Teppich: Prinz William, seine Frau Kate und ihre Kinder Louis, Charlotte und George haben das Palladium Theater in London besucht. Zur Pantomime-Show waren Menschen in systemrelevanten Berufen und ihre Familien eingeladen. Mit dem Event wurde ihnen für ihre Bemühungen in der Corona-Pandemie gedankt.

picture-alliance / Reportdienste empics | Aaron Chown

Gespannt verfolgten Prinz Louis und Prinzessin Charlotte die Aufführung (11.12.2020).

picture-alliance / Reportdienste empics | Aaron Chown

Süßigkeiten für Prinz William und Herzogin Kate

Auf ihrer Royal-Train-Tour haben Prinz William und Herzogin Kate an ihrem letzten Tag in Cardiff haltgemacht. Dort gab es einen süßen Snack für zwischendurch: gegrillte Marshmallows (8.12.2020). Für drei Tage reiste das Prinzenpaar mit dem Zug durch England, Schottland und Wales, um sich bei Menschen für ihre Arbeit in der COVID-19-Pandemie zu bedanken.

Königsfamilie trauert um Hund Lupo

Lupo, der Familienhund von Prinz William und Herzogin Kate, ist am Wochenende gestorben. Sie und ihre Kinder Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis trauern um ihren geliebten Vierbeiner. Der Hund stammte übrigens aus der Zucht von Kates Bruder, James Middleton (23.11.2020).

Herzogin Kate im Labor

Herzogin Kate hat in London ein Institut für Reproduktions- und Entwicklungsbiologie besucht. Sie informierte sich dort, wie Wissenschaftler versuchen Fehlgeburten zu verhindern. Dafür schlüpfte die Herzogin in einen weißen Laborkittel (14.10.2020).

Imago Pool i-Images

Was für ein aufregendes Wochenende für die Mini-Royals. George, Charlotte und Louis trafen Sir David Attenborough. Sie schauten sich zusammen mit dem Tierfilmer und ihren Eltern, Prinz William und Herzogin Kate, im Garten des Kensingtonpalasts seinen neuen Film "A Life On Our Planet" an.

Und für Prinz George hatte die Tierfilmlegende sogar ein ungewöhnliches Geschenk: ein Zahn eines ausgestorbenen Riesenhais, dessen Gattung bereits vor 23 Millionen Jahren lebte. (26.9.2020)