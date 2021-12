per Mail teilen

Das Museum "Haus Cajeth" in Heidelberg ist ein Zentrum für naive Kunst und "Outsider Art". Zu den Schätzen des Hauses zählt das schillernde Werk von Werner Koal.

Werner Koal war Heimkind, Fremdenlegionär und wurde als Masseur in Mannheim zum Künstler. Jetzt erinnert eine Ausstellung im Museum "Haus Cajeth" in Heidelberg bis zum 11. März nächsten Jahres an den vor vierzig Jahren verstorbenen Außenseiter und künsterlischen Autodidakten.

Werner Koal war Anfang 40, arbeitete als Masseur am Städtischen Klinikum in Mannheim und hatte beruflich viel mit Gipsverbänden zu tun. Das Material brachte er mit nach Hause und machte daraus Gipsfiguren, einfach so. Bis ihn Galerist Egon Hassbecker für sein Heidelberger Museum für naive Kunst im barocken "Haus Cajeth" entdeckte. 1972 wurde Koals erste Ausstellung dort eröffnet: "Die Skulpturen des Masseurs Koal".

SWR Eberhard Reuß

Der neue Status als Künstler gefiel Werner Koal, der versuchte, sein Leben mit Hilfe seiner Kunst irgendwie in den Griff zu bekommen. Koals Vater soll Tropenarzt gewesen sein, seine Mutter, eine streng gläubige russische Kommunistin, landete im Konzentrationslager. Und Werner Koal im Kinderheim.

Das letzte Drittel seines Lebens widmete Werner Koal seiner neuen Existenz als Künstler. Hunderte von Gemälden in knallbunten Farben hat er hinterlassen. Gut 60 davon sind jetzt im Museum "Haus Cajeth" in Heidelberg wiederzuentdecken. Werner Koal sei eine schillernde Figur gewesen, sei früh, im Jahr 1990 mit ungefähr 61 Jahren gestorben, so Koals Sohn Sascha. Das genaue Geburtsjahr Werner Koals ist nicht bekannt, seine Mutter habe es einfach vergessen.