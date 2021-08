Selten gibt es in unserer Serie einen "Kurpfälzer Kopf", der schon so lange in der Region zu Hause ist wie Walter Jaegle, nämlich über 90 Jahre.

Walter Jaegle ist Buchener und Odenwälder durch und durch. Und mit 95 Jahren immer noch täglich in der Region unterwegs: Zu Fuß, mit dem Auto oder im Wald auf der Jagd. SWR4 Reporterin Friederike Kroitzsch hat mit ihm unter anderem über seine Erinnerungen an das Städtchen Buchen vor fast 100 Jahren und über die legendären Motorradrennen auf dem Odenwaldring gesprochen.

Walter Jaegles Kindheit

Jaegles Eltern waren in Buchen Zugezogene - aus Hainstadt. Keine fünf Kilometer entfernt vom Städtchen und heute Ortsteil von Buchen. Damals aber lag Hainstadt noch gefühlt in weiter Ferne. Und trotzdem wagten die Eltern Jaegle mit Klein-Walter den Sprung nach Buchen, um dort 1929 ihr Friseurgeschäft zu eröffnen. Drei Jahre alt war Jaegle damals, und er erinnert sich, wie er schon bald mit vielen anderen Jungs um die Häuser zog. Eine geteerte Straße gab es damals noch nicht und die einzigen drei Autos im Ort gehörten namhaften Persönlichkeiten.

Ruf der großen, weiten Welt

Walter Jaegle besuchte das Gymnasium, danach musste er in den Krieg. Dann ging es zum Studium nach Mannheim. Seine erste Anstellung fand er in Buchen bei der Möbelfabrik Fertig. Und weil er nicht nur eine schnelle 250er DKW fuhr, sondern laut Aussage seines Chefs auch ein schnelles Mundwerk hatte, bekam er in den 50er Jahren kurzerhand den Nebenjob als Streckensprecher bei den legendären Motorradrennen auf dem Odenwaldring. Jaegle bekam ein Mikrofon in die Hand gedrückt, postierte sich an der Strecke und kommentierte in der Art eines Sportreporters das Geschehen auf der Rennstrecke vor fast 20.000 begeisterten Zuschauern.

Weit gereist, aber immer wieder zurück in der Region

Von Buchen aus ging es Ende der 50er Jahre zur schwäbischen Möbelfirma Kill, die Möbel- und Design-Fans schon bald weltweit ein Begriff werden sollte. Walter Jaegle machte Karriere, kam in der Welt herum. Und immer wieder kehrte er zurück nach Buchen. Die Schönheit des Odenwalds, die Buntsandstein-Landschaften, der Muschelkalk, die Berge und Täler, all das hat ihn immer wieder in die Region gezogen. Und gleichermaßen dieses Gefühl von Heimat, hierher zu gehören, seit 95 Jahren.