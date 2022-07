Stanford Fata ist 1958 in Simbabwe, Afrika, geboren. Er arbeitet als Steinbildhauer und lebt seit 2005 in Heidelberg.

Stanford Fata arbeitet in seinem Heidelberger Atelier mit Hammer und Meißel am Stein - ohne Vorzeichnung. Erfahrung und Intuition leiten ihn. Fata sagt, der Stein zeige ihm den Weg. Sein bevorzugtes Material ist ein grau-schwarzer Vulkanstein, 2,6 Milliarden Jahre alt, extrem hart und schwer zu bearbeiten. In Simbabwe nennen sie den Stein "Springstone". Die Arbeit mit dem Material ist anstrengend, was man den fertigen Skulpturen nicht mehr ansieht: Sie werden mit nassem Sandpapier geschliffen, dann erhitzt und schließlich mit Spezialwachs poliert.

Privat

Vom Cousin beeinflusst

Einer der großen zeitgenössischen Bildhauer aus Simbabwe, Arthur Fata, ist Stanford Fatas Cousin und Lehrmeister. Doch die Skulpturen von Stanford Fata sind inzwischen eine Mischung aus europäischer und afrikanischer Kunst, zeitgenössische Kunst eben. Stanford Fata wünscht sich einen Dialog zwischen den Kulturen Europas und Afrikas.

Kunstpreis und Einzelausstellung

Stanford Fata wurde dieses Jahr mit dem Kunstpreis der Willibald Kramm-Stiftung ausgezeichnet. Verbunden ist diese Auszeichnung mit einer Einzelausstellung seiner Werke in der Kanzlei Tiefenbacher in Heidelberg-Rohrbach. Im öffentlichen Raum sind Stanford Fatas Skulpturen in Buchen und in der Bettendorffschen Galerie in Leimen-Gauangelloch zu besichtigen.

Eine Ausstellung von 50 Shona-Skulpturen von 34 Künstlern ist derzeit im Schwetzinger Schlossgarten zu bewundern. Auch Arbeiten von Stanford Fatas Cousin Arthur Fata sind dabei.