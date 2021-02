Karl A. Lamers ist ein Mann, der es von der Kommunalpolitik bis an die Spitze der parlamentarischen Versammlung der NATO geschafft hat.

Am Freitag feiert der Heidelberger Rechtsanwalt seinen 70. Geburtstag. Seit 27 Jahren sitzt er für die CDU im Bundestag - aber bei der Bundestagswahl im September wird er nicht mehr antreten. Ein Schritt, der viele, die ihn kennen, überrascht hat, denn in den vergangenen Jahrzehnten hat sich sein gesamtes Leben rund um die Uhr um die Politik gedreht. Was er dabei erlebt hat und welche Pläne er hat, darüber hat er mit SWR4 Reporter Holger Neumann gesprochen.

Karl A. Lamers wird am 12. Februar 1951 in Duisburg geboren und wächst am Niederrhein auf. Sein Vater ist Arzt, seine Mutter hilft in der Praxis. Obwohl die Eltern unpolitisch sind, zeigt der Junge schon früh Interesse für die Politik. Genauer gesagt am 26. Juni 1963 - dem Tag, an dem US-Präsident John F. Kennedy seine legendäre Rede in Berlin hält. Damals ist Karl A. Lamers gerade mal 12 Jahre alt.





Karl A. Lamers studiert Jura in Münster, wechselt später ans Max-Planck-Insitut für ausländisches öffentliches Recht in Heidelberg und dann als Referent des Landtagspräsidenten nach Stuttgart. Außerdem ist er lange Jahre Vorsitzender des CDU-Kreisverbands Heidelberg und Mitglied des Gemeinderats. Aber er will mehr.

Und seine Karriere geht weiter. Volker Rühe holt Karl A. Lamers in den Verteidigungsausschuss und in die parlamentarische Versammlung der NATO, dessen Präsident er später wird. "Menschen helfen und für Frieden sorgen" – sagt Karl A. Lamers - das sind die Dinge, die ihn an der Politik faszinieren. Und auch die spannenden Begegnungen, von denen er jede Menge hat: Ob Michail Gorbatschow oder Königin Silvia, Joe Biden oder Marc Zuckerberg, der Dalai Lama oder Papst Franziskus - er hat sie alle persönlich kennen gelernt.

Wenn Karl A. Lamers von seinen Erlebnissen erzählt, merkt man ihm an, dass er noch immer für die Politik brennt. Und trotzdem wird er bei der Bundestagswahl im September nicht mehr antreten. Für ihn eine schwierige Entscheidung, die er aber nicht bereut.

Für die Zeit "danach" hat er sich viel vorgenommen: Viel lesen - und sobald es wieder geht - Konzerte und Theatervorstellungen besuchen. Die Politik völlig ad acta legen, das kann er sich allerdings nicht vorstellen und sieht sich schon nach Alternativen um. Welche das sein könnten, das behält Larl A. Lamers für sich. Nur eines ist für den gebürtigen Rheinländer klar: Seiner kurpfälzer Heimat wird er treu bleiben.