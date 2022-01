Kate Middleton wird 40 - fabelhafte Fotos zum runden Geburtstag

per Mail teilen

Herzogin Kate macht immer eine gute Figur! Egal ob beim Fußball, auf einer Gala oder beim Backen. Anlässlich ihres 40. Geburtstages zeigen wir abwechslungsreiche Bilder von Kate.

Eine Herzogin in den besten Jahren

Am 9. Januar 2022 feiert Kate Middleton ihren 40. Geburtstag. Die Herzogin hat drei Kinder, zahlreiche repräsentative Funktionen und steht ständig in der Öffentlichkeit. Alles zu viel? Keineswegs - sie scheint in jeder ihrer Aufgaben aufzugehen und sich wohl zu fühlen.

Herzogin Kate ist...

Unsere Glückwünsche für Kate Middleton

Da wir leider nicht persönlich gratulieren können, kommen unsere Geburtstagsgrüße digital - aber dennoch von Herzen. Herzlichen Glückwunsch zum 40. Geburtstag, liebe Kate!