Hugo Simon ist einer der besten Springreiter aller Zeiten. Am 3. August wird er 80 Jahre alt - unglaublich.

Hugo Simon ist von kleinem Wuchs, energisch, umtriebig und durchsetzungsfähig. Und hatte 1993 den richtigen Riecher: Er erwarb ein Pferd mit dem Namen E.T. Und ähnlich außerirdisch wie das Wesen im gleichnamigen Spielberg-Film war das Springvermögen des Hannoveraner Wallachs.

Der Pfälzer startet für Österreich

Hugo Simon war schon immer unkonventionell. Als ihn die deutschen Springreiter-Funktionäre bei den Olympischen Spielen 1972 in München nur als Ersatzmann nominierten, wurde der Pfälzer aus Weisenheim am Sand einfach Österreicher. Und verpasste mit Platz vier knapp die Bronzemedaille.

Mit E.T. kam der Erfolg

Ende der 80er Jahre wollte sich Hugo Simon auf Immobilien und Baugeschäfte konzentrieren, doch dann kam E.T. Mit ihm wurde Simon bei der Europameisterschaft im Springen 1997 in Mannheim Zweiter. 1998 gewann das Erfolgsgespann den Großen Preis in der Aachener Soers. Mit 73 Jahren gewann Hugo Simon sein letztes Turnier - rekordverdächtig. Am 3. August feiert Hugo Simon seinen 80. Geburtstag. Wir gratulieren!