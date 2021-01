per Mail teilen

Mit Joe Biden haben die USA nicht nur einen neuen Präsidenten. Auch eine neue First Lady ist ins Weiße Haus eingezogen. Dort ist sie die offizielle Gastgeberin. Was unterscheidet Jill Biden von ihren Vorgängerinnen? Wir stellen eine Auswahl der bisherigen amerikanischen First Ladies vor.

Jill Biden - die neue First Lady im Weißen Haus

Jill Biden im November 2020 dpa Bildfunk Picture Alliance

Jill Biden ist die neue Gastgeberin im Weißen Haus. Zusammen mit ihrem Mann Joe ist sie in den Regierungssitz in Washington eingezogen. Es ist abzusehen, dass die 69-Jährige vieles anders machen wird als ihre Vorgängerin Melania Trump. Die promovierte Pädagogin ist Englischlehrerin und hat bereits angekündigt, weiter in ihrem Beruf arbeiten zu wollen. Seit 1977 ist sie mit Joe Biden verheiratet.

Melania Trump - das kühle Ex-Model

Melania Trump im November 2020 picture-alliance / Reportdienste ASSOCIATED PRESS | Chris Carlson

Melania Trump war eine First Lady, wie sie das Weiße Haus zuvor sicherlich nicht gesehen hatte. Die Frau von Donald Trump zeigte sich meist eher kühl und zurückhaltend und war äußerlich immer wie aus dem Ei gepellt. Es schien so, als werde das Ex-Model aus Slowenien mit seiner Rolle nie richtig warm. Zum Beispiel zog sie erst fünf Monate nach Amtsantritt ihres Mannes ins Weiße Haus ein.

Michelle Obama - die erste und einzige schwarze First Lady

Michelle Obama im April 2009 picture-alliance / Reportdienste dpa | Srdjan_Suki

Michelle Obama war die bisher einzige schwarze First Lady der USA. Als sie mit ihrem Mann Barack Obama im Januar 2009 ins Weiße Haus einzog, war sie erst 45 Jahre alt. Mit ihrem erfrischenden Auftreten eroberte die Rechtsanwältin und Autorin die Herzen vieler Amerikaner. In der Öffentlichkeit fiel sie u.a. durch starke politische Reden und ein topmodisches Auftreten auf.

Hillary Clinton - von der First Lady zur Präsidentschaftskandidatin

Hillary Clinton im Mai 1993 picture-alliance / Reportdienste AFP

An der Seite des Demokraten Bill Clinton zog Hillary 1993 ins Weiße Haus ein. Die studierte Juristin war zuvor als Rechtsanwältin tätig. In ihrer Zeit als First Lady engagierte sich Hillary Clinton u.a. für Frauen- und Menschenrechte sowie den Schutz von Kindern. Sie war zweimal Präsidentschaftskandidatin und unter Barack Obama Außenministerin der USA.

Nancy Reagan - die Konservative († 6. März 2016)

Nancy Reagan im November 1984 picture-alliance / Reportdienste ZUMAPRESS.com | Mark Reinstein

Von 1981 bis 1989 war das Weiße Haus fest in Schauspieler-Hand. Sowohl Ronald Reagan, als auch seine Frau Nancy haben vor ihrer politischen Karriere in Hollywood-Filmen mitgespielt. Nancy Reagan setzte sich als First Lady für Wohltätigkeitsorganisationen ein und war für ihre konservative Haltung bekannt. Über das Leben im Weißen Haus hat sie sogar ein Buch geschrieben.

Jacqueline "Jackie" Kennedy - die tragische First Lady († 19. Mai 1994)

Jacqueline "Jackie" Kennedy im April 1962 picture-alliance / Reportdienste Photoshot

Jacqueline Kennedy war eine tragische First Lady. Ihr Mann John F. Kennedy wurde am 22. November 1963 bei einem Attentat erschossen - sie saß direkt neben ihm im Auto. Zuvor hatte sie als Präsidentengattin u.a. durch ihr kulturelles Engagement und ihren modischen Stil auf sich aufmerksam gemacht. Vor ihrem Zusammenleben mit John F. Kennedy war sie Journalistin und Lektorin.

Claudia "Lady Bird" Johnson - "Marienkäfer" mit Sinn für die Umwelt († 11. Juli 2007)

Claudia "Lady Bird" Johnson im Januar 1965 picture-alliance / Reportdienste Everett Collection

Claudia Johnson kam überraschend zu ihrer Rolle als First Lady. Nach der Ermordung von John F. Kennedy wurde ihr Mann Lyndon B. Johnson US-Präsident. Ihren Spitznamen "Lady Bird" hatte sie angeblich seit Kindertagen, weil sie so hübsch wie ein Marienkäfer gewesen sei. Als First Lady machte Claudia Johnson vor allem durch ihr Engagement im Umweltschutz auf sich aufmerksam.

Martha Washington - die Erste († 22. Mai 1802)

Kupferstich des US-Präsidenten George Washington und seiner Familie picture-alliance / Reportdienste akg-images

Mit Martha Washington fing die Geschichte der First Ladies der Vereinigten Staaten von Amerika an. Die Ehefrau von Präsident George Washington war die erste, die diese Rolle einnahm - von Ende April 1789 bis Anfang März 1797. Die Amerikaner nannten sie gerne "Lady Washington". Sie kam aus einer reichen Farmersfamilie, wovon auch ihr Mann profitierte.