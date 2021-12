per Mail teilen

Fabian Burstein hat sich als Kulturmanager hier in der Kurpfalz einen Namen gemacht. Seit einem Jahr ist er Chef des Kulturprogramms der Mannheimer Bundesgartenschau 2023.

Seit Fabian Burstein 2013 zum ersten Mal von Wien nach Mannheim kam, schlagen zwei Herzen in seiner Brust. Eigentlich ist er Österreicher, aber irgendwie fühlt sich der 39-Jährige seit neun Jahren auch als Kurpfälzer. Und er ist glücklich damit.

Vor neun Jahren veränderte sich Fabian Bursteins Leben im positiven Sinne: Privat wurde er glücklicher Vater eines Sohnes, beruflich wollte er im Kulturmanagement Fuß fassen. Auf der Suche nach einer geeigneten Stelle kam er nach Mannheim. Für das Mannheim Forum entwickelte er erfolgreich Zukunftsstrategien. Überhaupt Mannheim und Ludwigshafen - diese beiden Städte haben es Burstein auf unterschiedliche Weise angetan.

2016 ging Fabian Burstein nach Ludwigshafen, um das neue Kulturzentrum "das Haus" und zahlreiche Festivals links des Rheins auf den Weg zu bringen. Doch das Pendeln zwischen der Kurpfalz und seiner Heimatstadt Wien war anstrengend. Deshalb zog er 2019 wieder zurück zur Familie nach Wien in den 8. Bezirk.

Auch wenn Fabian Burstein die Nähe zur Familie brauchte, um glücklich zu sein, so zog es ihn doch vor einem Jahr wieder in die Kurpfalz. Die Stadt Mannheim machte ihm ein besonderes Angebot: Er sollte Chef des Kulturprogramms für die Bundesgartenschau 2023 werden. Und Burstein nahm begeistert an.

Jetzt freut sich der mittlerweile zweifache Vater, dass er Wien und Mannheim wieder unter einen Hut gebracht hat: Er arbeitet in festen Blöcken, ist immer vor Ort, wenn es notwendig ist und behält seinen Lebensmittelpunkt in Wien. Fabian Burstein möchte die beste Bundesgartenschau aller Zeiten auf die Beine stellen und ist sich ganz sicher, dass alles zur rechten Zeit fertig wird.