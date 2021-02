Elisa Diallo ist eine schwarze Französin, die in Paris aufgewachsen ist und seit einiger Zeit in Mannheim lebt.

Elisa Diallo lebt mit Ehemann und drei Kindern in Mannheim und arbeitet in Frankfurt als Verlagskauffrau. Wie viele sitzt sie derzeit Corona-bedingt mit ihrer Familie im Mannheimer Home Office. Diallo hat den Rassismus satt und deshalb die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen. Weil Deutschland - und speziell die Stadt Mannheim - in Europa am vorbildlichsten sind, was Integrationspolitik betrifft. Sagt, schreibt und glaubt Elisa Diallo.

Die heute 45-jährige Tochter einer französischen Mutter und eines Vaters aus Guinea hat darüber ein Buch geschrieben, das 2019 bei Flammarion in Paris veröffentlicht wurde und nun in deutscher Übersetzung im Berenberg Verlag erschienen ist.

Ihr Buch "Fille de France" – "Tochter Frankreichs" hat in Frankreich für große Aufregung gesorgt, weil sie als schwarze Französin beschrieb, dass Deutschland weniger rassistisch sei als Frankreich. An Mannheim mag Elisa Diallo die Vielfältigkeit und die Gelassenheit im Umgang miteinander - in den meisten Fällen zumindest.

Und außerdem besitzt Mannheim einen unschlagbaren Vorteil, der Menschen aller Farben und Nationen miteinander verbindet, so Elisa Diallo: Die ICE- und TGV-Verbindung nach Paris. Und diese Verbindung wird die Frau mit dem französischen und deutschen Pass sicherlich wieder häufig nutzen, sobald die Corona-Lage es zulässt.

SWR Reporter Eberhard Reuß hat sich mit der sympathischen Mannheimerin unterhalten.