Dieter Fedel hat von seiner Wohnung in Mannheim-Rheinau aus einen herrlichen Blick über die Stadt. Aber bis heute schlägt sein Herz für den Stadtteil Seckenheim.

Ein Denkmal für die Landwirte in Seckenheim

In Seckenheim ist Dieter Fedel geboren und aufgewachsen. Seine Eltern haben nach dem Krieg beim Bauern dort gearbeitet und haben dafür Essen für die Familie bekommen. Dafür ist Fedel den Bauern heute noch dankbar. Und das ist auch der Grund, warum Fedel zu Ehren der Landwirte für einen Brunnen, den "Puhlzappe-Brunne" - so heißt das Jauchefass mit Propfen - gekämpft hat. Für Dieter Fedel ist der Brunnen ein Denkmal zum Dank an die Bauern in Seckenheim.

Persönliche Begegnung mit Elvis Presley

Als Junge hat Dieter Fedel für rockige Töne geschwärmt, und ganz besonders für Elvis Presley. Den hat er am Bahnhof von Bad Nauheim sogar persönlich getroffen: Elvis strich dem kleinen Bub übers Haar, als er an den vielen Menschen, die ihn sehen wollten, vorbei lief - eine Begegnung, die Fedel nie vergessen wird. Und seither begeistert er andere im Elvis-Kostüm, zwar mit Playback, aber mit nahezu perfektem Hüftschwung.

SWR Dagmar Kwiatkowski

Strumpfwirker und noch viel mehr

In seiner Jugend machte Dieter Fedel eine Ausbildung zum Strumpfwirker und blieb das fast 20 Jahre lang. So lange, bis sein Käfertaler Arbeitgeber dicht machte. Danach wurde er Hausmeister bei der Volksbank in Seckenheim und mit den Jahren dann eine Art hochkarätiges Mädchen für alles: Chef-Fahrer, Geldkurier, Bauleiter...

Elvis-Fan bis heute

Auch heute noch ist der bekennende Elvis-Fan dem von ihm gegründeten Elvis-Stammtisch in Seckenheim treu. Und er kämpft weiter um den "Puhlzappe-Brunne", der wegen der Bauarbeiten in Seckenheim "umgesiedelt" werden sollte. Jetzt hat der 75-Jährige erreicht, dass der Brunnen wieder auf die Seckenheimer Planken zurückkommen wird.